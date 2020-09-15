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15 сентября 19:30

ISU: Призыв Плющенко о четверных прыжках в короткой программе женщин может быть рассмотрен

Вице-президент ISU Александр Лакерник отреагировал на призыв Евгения Плющенко снять запрет на выполнение четверных прыжков в короткой программе фигуристок.

- Соображение, с которым вышел Плющенко, имеет право быть рассмотренным. Но такие решения принимается конгрессом ISU, и такой пройдет в июне 2021 года, это будет перенесенный конгресс нынешнего года, если все будет нормально. Предложение на этот конгресс делать нужно уже сейчас, но оно должно быть поддержано техкомом, а потом поставлено на голосование на конгрессе, - цитирует Лакерника ТАСС.

Напомним, что ранее Плющенко попросил Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотреть возможность снятия запрета на четверные прыжки в короткие программы, так как запрет на них ущемляет права женщин.

источник: ТАСС
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