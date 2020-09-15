Брайан Орсер: Медведевой нужно восстановиться после хронической травмы спины

Тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал о том, что спортсменка страдает от повреждения спины.

Орсер работает в Торонто, а Медведева продолжает тренироваться в Москве из-за отсутствия авиасообщения между Россией и Канадой.

«Ей нужно восстановиться после хронической травмы спины… Похоже, в настоящий момент это действительно проблема, – сообщил Орсер в интервью «РИА Новости». – Ее выступление на прокатах сборной России было ниже ее уровня. Было так тяжело пытаться тренировать на таком далеком расстоянии. Она, определенно, нуждается в своем привычном распорядке катания, пограничной работе (общефизической подготовке), тренировках и так далее. Я, честно говоря, не знаю, как мы можем справиться с этим. Она скучает по нашей программе тренировок в Торонто, но у планеты на данный момент другие планы на нас. На самом деле, все мы должны быть сконцентрированы на борьбе с коронавирусом».

Медведева перешла от Этери Тутберидзе к Орсеру в 2018 году.