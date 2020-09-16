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16 сентября 11:39
автор: Виктор Шарафудинов

Медведева вернется в группу Тутберидзе

С 2018 года двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании сотрудничает с канадским тренером Брайаном Орсером.

Российская фигуристка Евгения Медведева приняла решение вернуться в группу тренера Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на несколько анонимных источников, не связанных друг с другом.

Медведева ушла от Тутберидзе в 2018 году после Олимпиады в Пхенчхане, на которой завоевала серебряную медаль в женском одиночном фигурном катании, уступив в борьбе за золото Алине Загитовой. С тех пор Евгения сотрудничала с канадским тренером Брайаном Орсером и в основном тренировалась в Торонто.

Лучший результат Медведевой под руководством Орсера – бронза чемпионата мира 2019 года в японской Сайтаме.

источник: «РИА Новости»
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Медведева вернется в группу Тутберидзе
С 2018 года двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании сотрудничает с канадским тренером Брайаном Орсером.
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