Медведева вернется в группу Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева приняла решение вернуться в группу тренера Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на несколько анонимных источников, не связанных друг с другом.

Медведева ушла от Тутберидзе в 2018 году после Олимпиады в Пхенчхане, на которой завоевала серебряную медаль в женском одиночном фигурном катании, уступив в борьбе за золото Алине Загитовой. С тех пор Евгения сотрудничала с канадским тренером Брайаном Орсером и в основном тренировалась в Торонто.

Лучший результат Медведевой под руководством Орсера – бронза чемпионата мира 2019 года в японской Сайтаме.