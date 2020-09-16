Медведева уже провела первую тренировку в группе Тутберидзе после возвращения

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева сегодня впервые провела тренировку в группе Этери Тутберидзе после возвращения.

Об этом сообщил директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

«Первая тренировка состоялась, это первые шаги, и они должны быть аккуратными, осторожными, – рассказал Лайшев в интервью ТАСС. – Мы верим в хорошее, верим в то, что это сотрудничество может в полной мере восстановиться. Для нас главное – мастерская, наполненная сильными спортсменами, чтобы туда приходили новые талантливые спортсмены. И кто ушел – тому дорога назад не заказана.

Технически оформлять возвращение Жени в «Самбо-70» не нужно – она как была частью нашей семьи, так и остается».

Медведева ушла от Тутберидзе в 2018 году после Олимпиады в Пхенчхане, на которой завоевала серебряную медаль в женском одиночном фигурном катании, уступив в борьбе за золото Алине Загитовой. С тех пор Евгения сотрудничала с канадским тренером Брайаном Орсером и в основном тренировалась в Торонто.