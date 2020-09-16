Евгения Медведева: Будем работать с Этери Георгиевной

Евгения Медведева прокомментировала возвращение от канадского тренера Брайана Орсера к Этери Тутберидзе.

«Я очень благодарна Брайану за понимание и проделанную работу. Мы начинаем с Этери Георгиевной сегодня тренировки. Будем работать и стараться показать максимально возможный результат», – цитирует Медведеву сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

В интервью Первому каналу Евгения сообщила, что Орсер «с глубочайшим пониманием» отнесся к ее решению:

«Мы сохранили с ним хорошие и теплые отношения, никаких конфликтов, рада что так получилось».

С 2007 по 2018 годы Медведева сотрудничала с Тутберидзе, дважды выиграв золотые медали на чемпионатах мира и завоевав серебро на Олимпиаде в Пхенчхане.