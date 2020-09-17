Брайан Орсер: Я не злюсь на Медведеву, хотя ее возвращение к Тутберидзе стало неожиданностью

Брайан Орсер в интервью для телеканала NBC прокомментировал расставание Евгенией Медведевой, которая приняла решение вернуться к Этери Тутберидзе, под руководством которой дважды стала лучшей на чемпионатах мира в женском одиночном фигурном катании.

«Я не злюсь на нее, у меня нет обиды, просто так произошло, – отметил Орсер. – Возвращение к Тутберидзе стало неожиданностью, никто не мог это предвидеть. Она мне говорила, что у нее есть четыре варианта продолжения карьеры, но не называла имен. Позже Медведева сказала, что подумывает вернуться к Этери. Это меня немного шокировало.

Мы с Евгенией добились прогресса, кажется, у меня получилось вернуть ее на правильный путь с эмоциональной точки зрения. Она сможет вернуться в привычную для себя среду с новым мировоззрением. Я не буду сотрудничать с Этери, это нормальная ситуация. Хочу, чтобы Евгения была счастлива и хорошо каталась».

В прошлом Медведева тренировалась под руководством Тутберидзе с 2007 по 2018 годы. После Олимпиады в Пхенчхане, где Евгения завоевала две серебряных медали, российская фигуристка работала с Орсером. Ее лучший результат в двух предыдущих сезонах – бронза чемпионата мира 2019 года.