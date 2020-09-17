РУСАДА дисквалифицировало фигуристку Сотскову на десять лет

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, данное решение принято за подделку Сотсковой медицинской справки.

«Дисциплинарный комитет РУСАДА дисквалифицировал Сотскову на десять лет за подделку медицинской справки, которой она пыталась объяснить нарушения правил доступности для тестирования. Ситуация практически идентична той, что случилась с легкоатлетом Данилом Лысенко», - сказал источник.

Напомним, что 20-летняя фигуристка объявила о завершении карьеры в начале июля 2020 года, подчеркнув, что сделала это по ряду причин, среди которых проблемы со здоровьем.

Добавим, что Сотскова является серебряным призером финала серии Гран-при сезона-2017/18. На Олимпийских играх 2018 года российская фигуристка заняла восьмое место, а на чемпионате Европы того же года стала четвертой. Также в ее активе также серебро и бронза чемпионатов России.