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18 сентября 09:43
автор: Владислав Корегин

Сотскова не оформила официально уход из спорта перед тем, как сдать положительную допинг-пробу

Фигуристка Мария Сотскова не уведомила Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) об окончании карьеры, перед тем как получить положительный результат допинг-пробы.

По информации RT, 20-летняя россиянка в ноябре 2019 года приняла решение завершить карьеру, но не оформила уход из спорта официально. Таким образом, она в письменном виде не уведомила об этом РУСАДА.

По этой причине организация продолжала считать ее действующей спортсменкой. В марте этого года фигуристка в ходе внесоревновательной допинг-пробы сдала положительный результат на фуросемид.

Вчера, 18 сентября, стало известно, что РУСАДА дисквалифицировало Сотскову на десять лет за подделку медицинской справки.

8 июля 20-летняя фигуристка на своей странице в Instagram объявила о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Сотскова является серебряным призером финала серии Гран-при сезона-2017/18.

На Олимпийских играх 2018 года российская спортсменка заняла восьмое место, на чемпионате Европы того же года она стала четвертой.

источник: «RT на русском»
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Сотскова не оформила официально уход из спорта перед тем, как сдать положительную допинг-пробу
Фигуристка Мария Сотскова не уведомила Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) об окончании карьеры, перед тем как получить положительный результат допинг-пробы.
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