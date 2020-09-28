Зрители смогут посетить московский этап Кубка России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что на второй этап Кубка России будет допущено ограниченное количество зрителей.

Соревнования пройдут в Москве на арене «Мегаспорт» с 10 по 13 октября.

«Московский этап Кубка России пройдет в присутствии зрителей, продажа билетов начнется, скорее всего, во вторник, в крайнем случае в среду, – отметил Коган в интервью ТАСС. – Количество мест в «Мегаспорте» на этот раз будет серьезно ограничено – зрителей будет меньше, чем на сентябрьских контрольных прокатах, и болельщики будут допущены на трибуны с соблюдением всех санитарных норм. Зрители будут допущены только на соревнования взрослых в субботу и воскресенье».

Ранее было подтверждено участие во втором этапе Кубка России Евгении Медведевой и Александры Трусовой.