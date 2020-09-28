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28 сентября 16:23
автор: Виктор Шарафудинов

Зрители смогут посетить московский этап Кубка России

Соревнования пройдут с 10 по 13 октября.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что на второй этап Кубка России будет допущено ограниченное количество зрителей.

Соревнования пройдут в Москве на арене «Мегаспорт» с 10 по 13 октября.

«Московский этап Кубка России пройдет в присутствии зрителей, продажа билетов начнется, скорее всего, во вторник, в крайнем случае в среду, – отметил Коган в интервью ТАСС. – Количество мест в «Мегаспорте» на этот раз будет серьезно ограничено – зрителей будет меньше, чем на сентябрьских контрольных прокатах, и болельщики будут допущены на трибуны с соблюдением всех санитарных норм. Зрители будут допущены только на соревнования взрослых в субботу и воскресенье».

Ранее было подтверждено участие во втором этапе Кубка России Евгении Медведевой и Александры Трусовой.

источник: ТАСС
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Зрители смогут посетить московский этап Кубка России
Соревнования пройдут с 10 по 13 октября.
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