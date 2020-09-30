Финал Гран-при в Пекине будет отменен или перенесен

Международный союз конькобежцев ISU на своем официальном сайте объявил о том, что финал Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти Пекине, будет либо отменен, либо перенесен.

ISU был вынужден принять такое решение из-за множества логистических проблем, возникших из-за пандемии коронавируса.

«Проведение соревнований в запланированные даты, близкие к рождественским и новогодним праздникам и старту национальных чемпионатов, повлияло бы на количество участников, учитывая потенциальную необходимость карантина для по возвращении на родину», – сказано в сообщении.

Соревнования в китайской столице должны были пройти с 10 по 13 декабря.

Вдобавок были отменены запланированный на декабрь пекинский этап Кубка мира по шорт-треку, и этап Кубка мира по конькобежному спорту, который в последней месяц года должен был принять корейский Сеул.