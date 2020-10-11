Ирина Роднина: Не верю в альтруизм Тутберидзе

- Весной и летом состоялись два громких перехода: Александра Трусова и Алена Косторная ушли от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. После этого даже возникли разговоры, что в фигурном катании нужно вводить контрактную систему. Нужно?

- В футболе у спортсменов есть контракты с клубом. У фигуристов-сборников - контракты с федерацией. И наверняка, есть какие-то договоры и с тренером. Никогда не поверю, что Тутберидзе не работает на процентах. Не рассказывайте мне здесь про альтруизм.

Есть договоренности с родителями девочек, договоренности, на каких соревнованиях они будут выступать. Не надо постоянно ностальгировать по старым временам. Спорт давно стал профессиональным и коммерческим.

- Вы на чьей стороне в этой ситуации: Тутберидзе иди девчонок?

- Я сама уходила от одного тренера к другому. И ничего страшного не случилось.