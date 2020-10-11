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11 октября 14:04
автор: Юрий Волохов

Ирина Роднина: Не верю в альтруизм Тутберидзе

9 октября в Москве отрылся 18-й Международный фестиваль спортивного кино. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина возглавляет фестиваль в качестве президента. Накануне Ирина Константиновна дала интервью «Советскому спорту».

- Весной и летом состоялись два громких перехода: Александра Трусова и Алена Косторная ушли от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. После этого даже возникли разговоры, что в фигурном катании нужно вводить контрактную систему. Нужно?
- В футболе у спортсменов есть контракты с клубом. У фигуристов-сборников - контракты с федерацией. И наверняка, есть какие-то договоры и с тренером. Никогда не поверю, что Тутберидзе не работает на процентах. Не рассказывайте мне здесь про альтруизм.

Есть договоренности с родителями девочек, договоренности, на каких соревнованиях они будут выступать. Не надо постоянно ностальгировать по старым временам. Спорт давно стал профессиональным и коммерческим.

- Вы на чьей стороне в этой ситуации: Тутберидзе иди девчонок?
- Я сама уходила от одного тренера к другому. И ничего страшного не случилось.

источник: «Советский спорт»
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