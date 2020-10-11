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11 октября 12:23
автор: Юрий Волохов

Ирина Роднина: «Ледниковый период» - самодеятельность. Почему я должна на это смотреть?

9 октября в Москве отрылся 18-й Международный фестиваль спортивного кино. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина возглавляет фестиваль в качестве президента. Накануне Ирина Константиновна дала интервью «Советскому спорту».

- Стартовал новый сезон «Ледникового периода». Согласитесь, что в свое время это шоу дало большой всплеск интереса к фигурному катанию…
- Дало… Конечно, пусть люди лучше смотрят такие шоу, чем «Улицы разбитых фонарей». Но мне не нравится, что Первый канал превратился в сплошную самодеятельность.

- Поясните...
- Я привыкла к качественному фигурному катанию. Почему я должна смотреть на самодеятельность? Когда в паре один профессиональный спортсмен, а второй на коньках едва умеет стоять.

Я была всего один раз на этом шоу, пришла посмотреть на катание Оксаны Пушкиной. Если это можно назвать катанием. Оксана обидится? Я ей это говорила, она в курсе.

источник: «Советский спорт»
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