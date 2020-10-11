Ирина Роднина: «Ледниковый период» - самодеятельность. Почему я должна на это смотреть?

- Стартовал новый сезон «Ледникового периода». Согласитесь, что в свое время это шоу дало большой всплеск интереса к фигурному катанию…

- Дало… Конечно, пусть люди лучше смотрят такие шоу, чем «Улицы разбитых фонарей». Но мне не нравится, что Первый канал превратился в сплошную самодеятельность.

- Поясните...

- Я привыкла к качественному фигурному катанию. Почему я должна смотреть на самодеятельность? Когда в паре один профессиональный спортсмен, а второй на коньках едва умеет стоять.

Я была всего один раз на этом шоу, пришла посмотреть на катание Оксаны Пушкиной. Если это можно назвать катанием. Оксана обидится? Я ей это говорила, она в курсе.