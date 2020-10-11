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11 октября 20:15

Александр Жулин: Сегодня был суперкамбэк Трусовой, ее первое место абсолютно бесспорное

Российский тренер считает заслуженной победу Александры Трусовой на втором этапе Кубка России по фигурному катанию.

- Саша по делу одержала победу, ее первое место сегодня абсолютно бесспорное. Судьи отсудили справедливо. Сегодня был суперкамбэк Трусовой, она проявила огромный спортивный характер, включила в программу три четверных. Это вызывает огромное уважение, - цитирует Жулин «РИА Новости».

Напомним, что 164,82 балла за произвольную программу позволили Трусовой обойти в борьбе за победу чемпионку мира среди юниоров 14-летнюю Камилу Валиеву. В сумме Александра набрала 240,59. У Камилы, которая лидировала после вчерашней короткой программы, 146,60 за произвольную и 233,70 в сумме.

источник: «РИА Новости»
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