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12 октября 01:34

Елена Радионова: Трусова меня очень удивляет в этом сезоне, она очень прибавила

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировал выступление фигуристки на втором этапе Кубка России.

- Саша Трусова меня очень удивляет в этом сезоне, она очень прибавила, она действительно стала совершенно другой и показала себя большим молодцом. Если она продолжит трудиться столь же упорно, то продвинется сильно вперед и добьется больших результатов, - передает слова Радионовой «РИА Новости».

Напомним, что в воскресенье, получив за произвольную программу 164,82 балла, Трусова обошла в борьбе за победу на этапе чемпионку мира среди юниоров 14-летнюю Камилу Валиеву. В сумме Александра набрала 240,59. У Валиевой, которая лидировала после короткой программы, 146,60 за произвольную и 233,70 в сумме.

источник: «РИА Новости»
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