Елена Радионова: Трусова меня очень удивляет в этом сезоне, она очень прибавила

- Саша Трусова меня очень удивляет в этом сезоне, она очень прибавила, она действительно стала совершенно другой и показала себя большим молодцом. Если она продолжит трудиться столь же упорно, то продвинется сильно вперед и добьется больших результатов, - передает слова Радионовой «РИА Новости».

Напомним, что в воскресенье, получив за произвольную программу 164,82 балла, Трусова обошла в борьбе за победу на этапе чемпионку мира среди юниоров 14-летнюю Камилу Валиеву. В сумме Александра набрала 240,59. У Валиевой, которая лидировала после короткой программы, 146,60 за произвольную и 233,70 в сумме.