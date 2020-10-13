Третий этап Кубка России в Сочи будет проходить без зрителей

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что третий этап соревнований в рамках Кубка страны, который должен пройти в Сочи, состоится за закрытыми дверями.

– Зрители на турнир допускаться не будут, – цитирует Когана ТАСС.

Отметим, что мероприятие запланировано на период с 23-го по 27 октября в тренировочном катке возле арены «Айсберг».

Первый этап Кубка России проходил в Сызрани с 18-го по 22 сентября с ограничением зрителей в количестве не более 50% от вместимости арены. На втором этапе в Москве (10-13 октября) болельщики были допущены только на выступления, проходившие в выходные.