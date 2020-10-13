ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 октября 13:15
автор: Владислав Корегин

Третий этап Кубка России в Сочи будет проходить без зрителей

Соревнования пройдут с 23-го по 27 октября.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что третий этап соревнований в рамках Кубка страны, который должен пройти в Сочи, состоится за закрытыми дверями.

– Зрители на турнир допускаться не будут, – цитирует Когана ТАСС.

Отметим, что мероприятие запланировано на период с 23-го по 27 октября в тренировочном катке возле арены «Айсберг».

Первый этап Кубка России проходил в Сызрани с 18-го по 22 сентября с ограничением зрителей в количестве не более 50% от вместимости арены. На втором этапе в Москве (10-13 октября) болельщики были допущены только на выступления, проходившие в выходные.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Рублёв впервые попал в топ-10 рейтинга АТРMercedes-Benz создаст новый класс автомобилейПавлюченко и Ходыкин стали победителями в парном катании на этапе КРС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый остров«Жаль Нагиева, уже слышим его стоны»: Горбань в нюдовом бикиниЛипницкая показала свою маленькую дочь с редким именем
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика