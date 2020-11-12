Сергей Шахрай: Акатьева – настоящий бриллиант из «Хрустального»!

Чемпион мира Сергей Шахрай – о выступлении победительницы.

- Софья Акатьева показала потрясающую произвольную программу. Она первой в мире исполнила в одной программе тройной аксель и два четверных, причем один четверной тулуп был в каскаде с двойным тулупом. И все это она выполнила идеально – легко, играючи, на высоком уровне. Это что-то невероятное!

Тройной аксель в одной программе с четверными прыжками пока никто в мире еще не исполнял. И важно отметить: что Софья не только освоила сложные прыжки, но и прекрасно катается. У нее замечательные дорожки, вращения. Добавьте сюда высокий артистизм – получаем готовую фигуристку, способную побеждать на самом высоком уровне в свои 13 лет. Это настоящий бриллиант из «Хрустального»!