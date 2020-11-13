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13 ноября 21:47
автор: Виктор Шарафудинов

Александр Коган: Сам финал Гран-при пока не отменяли

Сегодня стало известно, что Пекин не сможет принять соревнования с участием лучших фигуристов планеты из-за пандемии коронавируса.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган прокомментировал отказ Пекина принять финал Гран-при по фигурному катанию в нынешнем сезоне.

Международный союз конькобежцев изначально собирался провести соревнования в китайской столице в декабре нынешнего года.

«Насколько я знаю, речь идет о том, что Пекин не сможет принять финал Гран-при именно в декабре, – сообщил Коган в интервью «РИА Новости». – В декабре финала Гран-при не будет, но сам турнир пока не отменяли. Насколько я знаю, рассматривается вопрос проведения турнира позже».

источник: «РИА Новости»
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