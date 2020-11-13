Александр Коган: Сам финал Гран-при пока не отменяли

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган прокомментировал отказ Пекина принять финал Гран-при по фигурному катанию в нынешнем сезоне.
Международный союз конькобежцев изначально собирался провести соревнования в китайской столице в декабре нынешнего года.
«Насколько я знаю, речь идет о том, что Пекин не сможет принять финал Гран-при именно в декабре, – сообщил Коган в интервью «РИА Новости». – В декабре финала Гран-при не будет, но сам турнир пока не отменяли. Насколько я знаю, рассматривается вопрос проведения турнира позже».
источник: «РИА Новости»