Косторная снялась с чемпионата России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что российская фигуристка не примет участие в чемпионате России, который состоится в Челябинске с 24-го по 27 декабря.

– Алена Косторная снялась с соревнований. Причина – то, что она не успевает восстановиться к турниру после коронавируса, – цитирует Когана «РИА Новости».

Напомним, что в начале декабря 17-летняя спортсменка сдала положительный тест на коронавирус и пропустила пятый этап Кубка России, который прошел в Москве.