Тарасова и Морозов в третий раз стали чемпионами России

Двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали лучший результат среди спортивных пар на чемпионате России в Челябинске. В субботу, 26 декабря спортсмены получили за свое выступление в произвольной программе 147,58 балла, а их суммарная оценка составила 228,23 балла.

На второй позиции – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (224,99). Замкнули тройку лучших Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (221,39).

Чемпионат России по фигурному катанию

Челябинск

Пары

Произвольная программа

Итоговое положение

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 228,23