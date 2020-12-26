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26 декабря 16:54
автор: Артур Гичунцев

Тарасова и Морозов в третий раз стали чемпионами России

Ранее фигуристы побеждали в 2017 и 2018 годах.

Двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали лучший результат среди спортивных пар на чемпионате России в Челябинске. В субботу, 26 декабря спортсмены получили за свое выступление в произвольной программе 147,58 балла, а их суммарная оценка составила 228,23 балла.

На второй позиции – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (224,99). Замкнули тройку лучших Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (221,39).

Чемпионат России по фигурному катанию
Челябинск
Пары
Произвольная программа

Итоговое положение

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 228,23

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 224,99

3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 221,39

4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 211,95

5. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 207,03

6. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко – 196,04

7. Карина Акопова – Никита Рахманин – 194,77

8. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 189,76

9. Алина Пепелева – Роман Плешков – 189,64

10. Анастасия Балабанова – Алексей Святченко – 188,91

11. Диана Мухаметзянова – Илья Миронов – 173,20

Произвольная программа

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 147,58

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 147,51

3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 144,38

4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 138.70

5. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 132,52

6. Карина Акопова – Никита Рахманин – 129,33

7. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко – 127,35

8. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 126,07

9. Анастасия Балабанова – Алексей Святченко – 125,35

10. Алина Пепелева – Роман Плешков – 124,19

11. Диана Мухаметзянова – Илья Миронов – 112,24

источник: «Советский спорт»
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