Евгений Плющенко: Косторная полностью восстановилась после болезни

Евгений Плющенко, тренер российских фигуристок Алены Косторной и Александры Трусовой, рассказал о физическом состоянии обеих спортсменок.

Напомним, что 17-летняя Косторная не принимала участие в последнем чемпионате России, который проходил в Челябинске с 24-го по 27 декабря. Фигуристка не успела восстановиться к соревнованиям после коронавируса.

Что касается Трусовой, то двукратная олимпийская чемпионка заняла третье место, оказавшись позади Анны Щербаковой и Камилы Валиевой.

– Дела у Саши Трусовой и Алены Косторной хорошо. Обе тренируются, работают. Косторная полностью восстановилась после болезни, – цитирует Плющенко Sport24.