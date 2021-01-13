Тренер академии Плющенко: Уход Константиновой связан с уменьшением времени для ледовых тренировок

Тренер российской фигуристки Станиславы Константиновой Александр Волков прокомментировал уход своей подопечной из академии Евгения Плющенко.

– Стася в начале января сказала, что решила уйти. Мы друг друга поняли, расстались хорошо. Думаю, что причина ее ухода, главным образом, в том, что у нас на катке стало меньше времени для ледовых тренировок, – цитирует Волкова «РИА Новости».

Добавим, что 20-летняя уроженка Санкт-Петербурга начала работу в академии Плющенко зимой 2020 года.