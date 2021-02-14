Аделина Сотникова: Рекорды Косторной и Трусовой все равно побьют. Возможно, это сделает Валиева

Российская фигуристка Аделина Сотникова оценила выступление Камилы Валиевой, отметив, что ей по силам побить рекорды своих соотечественниц – Алены Косторной и Александры Трусовой.

«Рано или поздно рекорды Косторной и Трусовой все равно побьют. Возможно, это сделает как раз Валиева, для которой следующий сезон станет первым среди взрослых. Уже сейчас ее уровень подготовки вызывает восторг и восхищение.

В «Мегаспорте» обе программы отработала на одном дыхании, выполнив все сложные элементы. Тройной аксель и в короткой, и в произвольной, четверные с поднятыми руками, на хорошей высоте... Это очень круто!» – цитирует Сотникову «Спорт-Экспресс».