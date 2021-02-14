Аделина Сотникова: Рекорды Косторной и Трусовой все равно побьют. Возможно, это сделает Валиева

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Италия - Серия А 14:30 Рома 0 Удинезе 0 П1 1.75 Х 3.9 П2 5.1
Англия - Премьер-лига 15:00 Саутгемптон 0 Вулверхэмптон 0 П1 2.4 Х 3.3 П2 3.3
Франция - Лига 1 15:00 Монако 0 Лорьян 0 П1 1.38 Х 5.3 П2 8.2
КХЛ - регулярный чемпионат 15:00 Металлург Мг 0 Йокерит 0 П1 1.8 Х 4.5 П2 3.6
Испания - Примера 16:00 Хетафе 0 Реал Сосьедад 0 П1 4.2 Х 3.2 П2 2.06
Англия - Чемпионшип 16:00 Брентфорд 0 Барнсли 0 П1 1.67 Х 3.8 П2 5.7
Англия - Премьер-лига 17:00 Вест Бромвич Альбион 0 Манчестер Юнайтед 0 П1 9.8 Х 5.8 П2 1.31
Германия - Бундеслига 17:00 Фрапорт Скайлайнерс 0 Ратиофарм Ульм 0 П1 3 П2 1.4
Франция - Лига 1 17:00 Метц 0 Страсбург 0
Франция - Лига 1 17:00 Дижон 0 Ним 0 П1 2.6 Х 3.4 П2 2.8
Франция - Лига 1 17:00 Анже 0 Нант 0 П1 2.2 Х 3.1 П2 3.8
Франция - Лига 1 17:00 Ренн 0 Сент-Этьен 0 П1 1.96 Х 3.5 П2 4.2
Италия - Серия А 17:00 Кальяри 0 Аталанта 0 П1 7.3 Х 5.3 П2 1.43
Италия - Серия А 17:00 Кальяри 0 Аталанта 0 П1 7.3 Х 5.3 П2 1.43
Германия - Бундеслига 17:00 Бамберг 0 Альба 0
Италия - Серия А 17:00 Сампдория 0 Фиорентина 0 П1 2.7 Х 3.4 П2 2.75
Германия - Бундеслига 17:00 Гёттинген 0 Крайльсхайм Мерлинс 0 П1 3.3 П2 1.33
Германия - Бундеслига 17:30 Айнтрахт Ф 0 Кёльн 0 П1 1.52 Х 4.4 П2 6.7
Италия - Серия А 18:00 Варезе 0 Фортитудо 0 П1 3.5 Х 3 П2 2.08
Испания - Примера 18:15 Реал Мадрид 0 Валенсия 0 П1 1.41 Х 5.3 П2 7.2
Франция - Лига 1 19:00 Лилль 0 Брест 0 П1 1.53 Х 4.3 П2 6.7
Англия - Премьер-лига 19:30 Арсенал 0 Лидс Юнайтед 0 П1 1.88 Х 3.8 П2 4.2
Германия - Бундеслига 20:00 Меди Байройт 0 Ольденбург 0 П1 3.3 П2 1.33
Германия - Бундеслига 20:00 Вольфсбург 0 Боруссия М 0 П1 2.45 Х 3.5 П2 2.9
Германия - Бундеслига 20:00 Раста Фехта 0 Лёвен Брауншвейг 0 П1 2.35 П2 1.6
Италия - Серия А 20:00 Кротоне 0 Сассуоло 0 П1 4 Х 3.7 П2 1.98
Германия - Бундеслига 20:00 Баскетс Бонн 0 Миттельдойчер 0
Испания - Примера 20:30 Леванте 0 Осасуна 0 П1 2.37 Х 3.2 П2 3.3
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Вашингтон Уизардс 0 Бостон Селтикс 0
Бразилия - Серия А 22:00 Фламенго 0 Коринтианс 0 П1 1.38 Х 4.8 П2 8.5
14 февраля 11:17
автор: Артур Гичунцев

Аделина Сотникова: Рекорды Косторной и Трусовой все равно побьют. Возможно, это сделает Валиева

14-летняя уроженка Казани – чемпионка мира среди юниоров.

Российская фигуристка Аделина Сотникова оценила выступление Камилы Валиевой, отметив, что ей по силам побить рекорды своих соотечественниц – Алены Косторной и Александры Трусовой.

«Рано или поздно рекорды Косторной и Трусовой все равно побьют. Возможно, это сделает как раз Валиева, для которой следующий сезон станет первым среди взрослых. Уже сейчас ее уровень подготовки вызывает восторг и восхищение.

В «Мегаспорте» обе программы отработала на одном дыхании, выполнив все сложные элементы. Тройной аксель и в короткой, и в произвольной, четверные с поднятыми руками, на хорошей высоте... Это очень круто!» – цитирует Сотникову «Спорт-Экспресс».

источник: «Спорт-Экспресс»
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