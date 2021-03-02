Илья Авербух: Три раза приезжал в Петербург, чтобы доделать программу для Коляды

Чемпион мира в танцах на льду и постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал о том, как в качестве хореографа готовил произвольную программу для Михаила Коляды.

«Предложение поступило от тренера Коляды Алексея Мишина, – сообщил Авербух в интервью для «Советского спорта». – Естественно, я согласился.

Алексей Николаевич предложил несколько вариантов музыки, и композиция из «Белого ворона» мне сразу понравилась. Поначалу Коляда сомневался в правильности выбора, это чувствовалось. А когда спортсмен не до конца тебе доверяет, работать очень сложно.

Надо отдать Мишину должное. Он очень убедительно объяснил Коляде – мол, доверься Илье, я уверен, что эта музыка тебе необходима. Миша моментально успокоился, и дело пошло гораздо быстрее, костяк программы мы набросали буквально за пару дней. Конечно, это было еще не все, и я три раза приезжал в Петербург, чтобы доделать постановку.

Довели все до ума. И когда Коляда в сентябре впервые выступил с программой на контрольных прокатах и поднял зал на ноги, это было абсолютное счастье. У меня телефон просто разрывался – все благодарили, что мы показали такого, нового Коляду».