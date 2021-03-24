Татьяна Тарасова: Следовало делать тройной аксель и понимать, что без этого элемента - ты не Трусова

Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александры Трусовой в короткой программе на ЧМ в Швеции.

«На мой взгляд, надо было делать и тройной аксель, всегда думай, что если элемент не идет утром на тренировке, он может целый день не идти, ничего в этом такого нет. А выйдешь, и все пойдет, поэтому надо делать и понимать, что без этого элемента ты - не Трусова», - приводит слова Тарасовой ТАСС.

Первое место же занимает Анна Щербакова, набравшая рекордный для себя 81 балл, вторая строчка досталась японке Рике Кихире (79,08), третье - Елизавете Туктамышевой (78,86).

Напомним, что 26 марта спортсменки представят произвольную программу. ЧМ продлится до 28 марта.