Гендиректор ФФКР подтвердил, что Загитова и Медведева не попали в состав сборной России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган подтвердил, что олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не попали в состав сборной России на сезон-2021/22. Об этом сообщает «МК-Спорт».

«Списки были вчера утверждены исполкомом, они будут опубликованы Минспортом. Загитовой и Медведевой в списках, которые утвердил вчера исполком, нет», – приводит слова Когана ТАСС.

Напомним, что следующий сезон будет олимпийским, а Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.