С Медведевой и Загитовой – и больше без них? Итоги года в фигурном катании

Фигурное катание 27 декабря 2018 12:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Центральным противостоянием-2018 стала борьба двух выдающихся российских одиночниц.

СОБЫТИЕ ГОДА

Год с них начался – и ими же закончился. В феврале в Пхенчхане Алина Загитова обыграла Евгению Медведеву, победно шедшую к Играм два предыдущих сезона, но в олимпийском получившую травму ноги, пропустившую несколько турниров и не вполне восстановившуюся. Хотя почти. Они по очереди крушили мировые рекорды друг друга, а в произвольной программе Пхенчхана получили одинаковые баллы с точностью до сотой – 156,65. Но эта ничья оказалась золотой для Загитовой, причем золото досталось ей по праву. Пусть Медведеву очень жалели и болели за нее даже посильней.

А в декабре они уже обе оказались в роли проигравших – сначала в серии Гран-при, где победила новая юная звезда из Японии Рика Кихира, а потом и на чемпионате России в Саранске. Там Загитова стала пятой, Медведева – вообще седьмой, а все медали забрали юниорки 14-15 лет от роду. Явно собирающиеся подмять в наступающем году и все мировые пьедесталы.

ГЕРОЙ

Опять же героиня, но не из России, а из Киева. Украинка Алена Савченко, пять раз становившаяся чемпионкой мира в парном катании под немецким флагом в дуэте с Робином Шолковы, после четвертой, бронзовой олимпийской неудачи в Сочи-2014 не стала, в отличие от партнера, покидать большой спорт. Нашла себе во Франции нового, малоизвестного тогда напарника Бруно Массо, дождалась, когда все проблемы с бумажками будут улажены – и пошла в атаку на новую Олимпиаду.

Заладилось у них не сразу, ход набирали постепенно. Но успели зато – как раз вовремя! 15 февраля в Пхенчхане Массо и Савченко, которой за три недели тремя неделями ранее стукнуло 34, выиграли-таки главный титул в карьере с мировым рекордом. А потом столь же вдохновенно улучшили его на чемпионате мира – уже шестом победном в карьере Великой упрямицы Алены.

ОТКРЫТИЕ

На уже упомянутом выше национальном, но весьма мирового значения, российском чемпионате-2018, где были повержены Загитова с Медведевой, первое место завоевала Анне Щербаковой. Однако победу в этой номинации, наверное, стоит отдать серебряному призеру Саранска Александре Трусовой. Крохотная 14-летняя девочка, бесспорно, возглавила в уходящем году движение наших супер-юниорок с невиданными доселе в таком количестве у женщин прыжками в четыре оборота. Именно Трусова первой в истории исполнила в одной программе два четверных (включая сложнейший лутц), а заявляла их даже по три штуки зараз! Такое и среди элитных одиночников-мужчин далеко не всем под силу.

Хотя все-таки лучше отметить не одну Трусову, а их троих. Вместе и с Щербаковой, и с другим призером саранского ЧР Аленой Косторной. Щербакова взяла в 18-м чемпионат страны, Трусова – юниорский ЧМ, а Косторная – юниорский Гран-при. Все они тренируются вместе у Этери Тутберидзе – и все вместе выйдут на взрослую международную арену в 2019-м. Такая вот новая русская волна.

НАШИ

Тут надо отметить не столько фигуристов, сколько болельщиков. Точнее, интерес вторых к первым в России, резко скакнувший под облака в уходящем году. Ключевым толчком, конечно, послужила дуэль Медведева – Загитова в Пхенчхане. Однако фигурномания, взяв тогда старт, не затихла вскоре, как это чаще всего бывает, а продолжает стремительно набирать обороты до сих пор. И совершенно непонятно, каких уровней она может достигнуть в дальнейшем. Недаром биатлонный супер-пупер-комментатор Дмитрий Губерниев честно признается, что завидует страстям, кипящим нынче вокруг «фигурки».

Что ж, то ли еще будет! Увидим в новом году.