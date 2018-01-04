На сайте si.com была опубликована одна из глав книги Гвендолен Оксенхэм «Под светом огней и в темноте: Нерассказанные истории женского футбола». В этой главе рассказывается история американки Дани Фоксовен, которая приехала в Россию, чтобы выступать за российский клуб «Энергия» (Воронеж).

Футбольный клуб «Энергия» Воронеж был расформирован в 2012 году. По данным «Советского спорта», упомянутый в тексте главный тренер команды – Иван Васильевич Саенко – это отец бывшего российского футболиста Ивана Саенко. Брат Ивана – Эдуард – также бывший футболист и футбольный функционер. Он был ранее президентом ЖФК «Энергия». Справка "Советского спорта"

Это был второй день и четвертая по счету тренировка Дани Фоксовен в стане команды «Энергия» из Воронежа. Сильная, оптимистичная брюнетка с ухмылкой присела на газон и чувствовала себя прекрасно – устало и хорошо. Команда проводила предсезонную подготовку в турецком Белеке, а Дани провела последний час, отрабатывая пасы в одно касание. Она развязывала шнурки на бутсах, когда 64-летний главный тренер Василич в чем-то начал ее обвинять, ругаясь на русском языке. Он наклонился к ней, схватил за ухо и прижал к своей ноге. Не выпуская уха из рук, он свободной рукой начал наносить ей удары по лицу.

Переводчик команды, Таня, которую клуб нашел на языковом факультете местного университета, подскочила к Дани. «Он хочет, чтобы ты встала, - говорит она, с нервозностью и извинениями в голосе. - Он говорит, что женщинам нельзя сидеть на земле». Таня начала объяснять, что сидение на траве может повлиять на женские репродуктивные функции, что холодная земля для органов – плохо.

Дани посмотрела на Таню, потом на Василича и сказала: «Передай ему, чтобы больше никогда не смел поднимать на меня руку».

Именно в тот момент в голову Дани Фоксовен закралось сомнение, а может она зря подписала пятимесячный контракт с профессиональной женской футбольной командой в России?

Месяц назад девушка окончила Портлендский университет, причем досрочно. Поэтому у нее была возможность поиграть в WPS – женской профессиональной футбольной лиге. Она была выбрана семнадцатой на драфте командой «Филадельфия Индепенденс».

30 января 2012 года Дани проснулась от звуков входящего сообщения от своего агента. Он писал: «Американская женская футбольная лига развалилась. Ты не поедешь в Филадельфию». Агент изо всех сил пытался найти ей новый клуб. Но точно такие же агенты всех футболисток рыскали по другим континентам в поисках подходящего места для своих клиентов. Дани же была всего лишь бывшим игроком студенческой команды, у которой не было никакого опыта выступлений на профессиональном уровне. Агент продолжал обзванивать все команды подряд, но никто не хоте видеть Фоксовен в своем составе.

Без работы и перспектив трудоустройства Дани не могла позволить себе продолжать жить в Портленде. Каких-то две недели назад она уже стояла на пороге воплощения своей детской мечты, а теперь ей пришлось звонить домой, спрашивая, можно ли ей вернуться в однокомнатную квартиру к родителям. По щекам девушки текли слезы.

Уже во вторник приехал ее отец, чтобы помог упаковать всю ее жизнь в свой Civic 1991 года и довезти по заснеженным трассам до дома в Колорадо. Прижавшись к стеклу, она молча размышляла о дальнейшей жизни без футбола, а мимо пролетала белая пустота Вайоминга. Грустные мысли прервал внезапный звонок агента, который спрашивал, интересно ли ей поиграть в России. Какой-то клуб заинтересовался ее талантом. Последние пять лет они проходили квалификацию в Лигу чемпионов – самый престижный футбольный турнир в Европе. Клуб был образован в 1989 году и стал самым титулованным из всех российских команд. В Воронеже играли футболистки со всего мира – начиная с Италии и заканчивая Экваториальной Гвинеей. В 1996 году в составе воронежской команды выступало пять американок. А в прошлом сезоне за них выступала сама Веро Бокете, испанская звезда, одна из лучших футболисток мира. Они платили ей 3000 долларов в месяц, что по меркам женского футбола было очень и очень внушительной зарплатой. Агент сказал, что все надо решить быстро, а времени на раздумья у Дани – один день.

Когда она повесила трубку, то взглянула с улыбкой на отца. Уже тогда девушка понимала, если вдруг, чтобы стать футболисткой, надо отправиться в Россию, то она готова это сделать.

Следующие десять часов пути Дани и ее папа представляли, что ее может ждать в России. В детстве она видела фильмы про СССР, имела расплывчатое представление о коммунизме и железном занавесе. Для нее было странно, что страна с лучшей и долгой историей репрессий предлагает ей сыграть у себя в женский футбол. Дани даже понятия не имела, как живет нынешняя Россия, что будоражило ее воображение еще больше. Она даже была рада этому больше, чем если бы была давно знакома с этой далекой страной.

Отец Дани был скорее прекрасным слушателем, чем хорошим советчиком. И все же он дал ей свое напутствие: «Тебе, наверное, будет там очень одиноко и трудно. Но ты готова ко всему, сделай это». Уже в субботу девушка села на самолет до Москвы.

Спустя пару дней после того, как тренер ударил ее, Дани впервые достала гитару. Она возила ее по всему миру с собой. В какой-то мере именно в музыке девушка искала спасение, с того момента, как ее – новичка колледжа – научили играть на гитаре сестры-близнецы Меган и Рэйчел Рапино. Дани была очень рада, что взяла инструмент с собой и в этот раз.

Оказалось, что в российской команде коллектива как такового нет – все игроки противостоят друг другу, либо воюют группами. Когда Дани впервые представилась, она улыбнулась и сказала: «Привет, меня зовут Дани». Партнерши по команде посмотрели на нее и ответили: «Нет, ты – не будешь тут Дани, Дани здесь она». Футболистки имели в виду Елену Данилову, звезду российского клуба, маленькую блондинку с голубыми глазами. Дани Фоксовен в итоге прозвали просто «американская».

Это был первый и последний раз, когда россиянки с ней разговаривали. Исключением была только 18-летняя Ася, самый юный игрок ФК «Энергия». Дани звала ее «малышка». Она не знала английского языка и с помощью жестов просила выучить и сыграть для нее на гитаре песню Шакиры “Waka Waka”, которую очень любила.

Дани сидела на подоконнике в турецком отеле, держа в руках гитару. Она не думала о том, что это так унизительно быть оттрепанной за ухо. Девушка полностью сконцентрировалась на изучении аккордов.

Музыка очень много значит для интернациональных игроков – она как зов из далекого дома, звукам которого непременно хочется следовать. В холл отеля начали стекаться люди самых разных национальностей – представительницы Ямайки, Швеции, Бразилии, Камеруна.

Симона - бразильянка, игравшая на двух чемпионатах мира и двух Олимпиадах - вдруг вспомнила о Марте – звезде мирового футбола и партнере по сборной Бразилии. Оказывается, она жила со своей шведской командой в соседнем отеле. Симона сказала, что Марта – настоящий профи в игре на гитаре, что ее надо непременно позвать и идти петь песни на пляж.

В Турции был еще не сезон, а на пляже стояли только голые скелеты кабинок для переодевания. И вот, они сидели на пластиковых белых стульях, закопав ноги в прохладный песок, а совсем недалеко исполинами стояли заснеженные вершины гор. Марта – любимый игрок Дани, лучшая футболистка – женщина, которая когда-либо играла в футбол, пятикратная обладательница звания «Лучший игрок года ФИФА" – взяла у девушки гитару. Веро Бокете, испанка, играющая теперь с Мартой, встала и начала танцевать. Сама великая бразильянка сначала спела традиционную народную песню, а потом перешла к Шакире. Тут-то «малышка» и подхватила слова своего любимого хита. Все они приехали из самых разных уголков планеты, чтобы сыграть в футбол. Две бразильянки, испанка, ямайка, две камерунки, шведка, американка и россиянка сидели на пляже в Турции и пели про далекую Африку. Вот это очень круто! И в этот момент совсем не важно, что твой тренер ударил тебя по лицу. Ты просто следуешь мечте и в ближайшие пять месяцев не собираешься ехать домой.

Песни на пляже в теплой Турции показались другой вселенной, когда после трехчасового перелета и восьмичасовой поездки на автобусе в 3.30 утра команда приехала в родной Воронеж. «База» - их новый дом – представляла собой четырехэтажное здание, окруженное трехметровой бетонной стеной. 24 часа в сутки территория охраняется сторожами. Наверное, стена должна была защищать не столько от преступников, сколько от унылых пейзажей бедности вокруг. Но совсем скоро стало ясно, что такое внушительное заграждение должно было еще и предотвратить несанкционированный выход игроков за территорию. Футболистки прошли краткий инструктаж, что можно делать, а что – нет.

Следующим утром команда стояла на покрытом снегом поле, держа в руках по лопате. Из-за холода они жались друг к другу, толкались и изо всех сил старались перекинуть полные лопаты снега через трехметровую стену. Россиянки ехидно подшучивали над растерявшимися легионерами: «Добро пожаловать в Россию».

ФК «Энергия» - это настоящий семейный бизнес. Иван Васильевич Саенко, он же просто Василич, - главный тренер. Двое его сыновей выступают в роли помощника специалиста и генерального директора клуба. Жена Василича – Надежда Босикова, бывшая звезда российской лиги, выступала за команду около 20 лет. «Она знает о футболе все, - передал Саенко через Таню. – А я знаю все обо всем остальном. Я – король науки, я – врач команды, я – тренер и массажист».

Перед практическими занятиями команда отправилась на тренировку на аппарате кислородного голодания. На них надели специальные маски, которые были похожи на старые противогазы. К трубке был присоединен регулятор кислорода, напоминавший огромный баян. Сама маска предназначалась для ограничения поступления кислорода и дыхание под сопротивлением, что, по мнению тренеров, было отличным упражнением по тренировке легких и развития диафрагмы.

Почти 40 минут игроки в масках сидели за мотельными столиками, покрытыми скатертями, пытались всосать воздух и слушали Василича, царя науки и мастера всего на свете. Он читал лекцию на русском, а на фоне играла классическая музыка. Несколько раз Василич подходил к кафетерию и снимал со стены небольшую фотографию. Он показывал пальцем на человека, изображенного там, и говорил: «Мафия». Потом опять продолжал рассказывать как ни в чем не бывало. Августина, камерунка, проводившая уже свой второй сезон в команде и слегка говорившая на русском, перевела Дани на ломаном английском: «Этот человек на фото – глава мафии в Воронеже. Он помогает нашей команде быть успешной».

Для Дани было трудно понять, что именно значит эта «мафия». Да, она смотрела «Крестного отца», несколько серий «Клана Сопрано». Но это были все ее знания о мафии. Организованная преступность. Но какое отношение это все имеет к женской футбольной команде?

Легионеры не знали, правда ли мафия занимается клубом, или же Василич просто пугал своих подопечных. Он любил такой стиль поведения.

Но никто из игроков не отрицал, что обстановка вокруг команды очень странная. В 2009 году лучший женский футбольный клуб России «Россиянка» располагал бюджетом в 9 миллионов евро. Это неслыханная сумма в мире женского футбола. Но во время матчей трибуны были почти всегда пустыми. Никому в России неинтересен женский футбол. А это уже делает его идеальным местом для отмывания денег и откатов.

Игроки видели только то, что им позволено – девять роскошных автомобилей Василича, особняк за 24 миллиона долларов, которым он постоянно хвастался, и два громилы-телохранителя, сопровождавших его везде. Испанская звезда Веро Бокете вспоминает игру в Бристоле Лиге чемпионов 2001 года: «Тогда шел проливной дождь, а один из телохранителей заботливо держал над Василичем зонтик, пока сам промокал до нитки. Это было похоже на кадр из фильма. Я такого никогда в жизни не видела. А был еще случай, когда мы пошли смотреть матч мужской премьер-лиги. Какой-то мужчина курил сигарету, а Василичу это не понравилось. Он велел своим людям пойти и разобраться с ним. Те верзилы просто взяли мужчину и выкинули прочь со стадиона». Ямайка Омолин Дэвис считает так: «Если ты не важна персона, то ты не ведешь себя так. Вы должны быть каким-то большим боссом в таком случае».

На поле тренировки были похоже скорее на армию, чем на футбольную команду. Футболистки бросали большие кирпичи, ползли по песчаным ямам, перелезали через деревянные препятствия и бегали зигзагом через случайно расставленные препятствия. Они почти не занимались никакими тактическими упражнениями, не тренировали отборы мяча, не было даже мини-игр. После того, как одна тренировка заключалась только в том, чтобы просто бегать по полю и размахивать тяжелым мячом, прикрепленным на длинную цепь, Дани Фоксовен написала в своем блоге: «Теперь я смогу побить любого игрока «Россиянки» во время матча в понедельник».

Легионеры в других странах сталкивались с тренерами, которые могут накричать, бросить бутылку Gatorade, унизить, не оскорбляя, но такого наставника как Василич они точно не видели. Не надо было владеть русским языком, чтобы понимать, что он кричал. Есть определенные слова, значение которых потом иностранки потом искали в интернет в своих номерах. Самое любимое слово Василича – было «бл*ди». Буквально это означает «проститутка» в очень грубой форме. Именно так тренер слово и использовал. Также это может значить междометие типа «проклятье». Василич довольно либерально употреблял его и в таком значении через каждые три слова. Таня, переводчик команды, однажды сказала Дани: «Иногда во время тренировок он ругается на вас самыми отвратительными и грубыми словами моего языка».

Таня – очень милая девушка, которую Дани описала как «единственного русского хиппи, которого когда-либо видела». Она изо всех сил старалась вычленить из «богатой» речи тренера необходимые инструкции. Но Василич настойчиво заставлял переводить абсолютно все. Очень часто Таня отказывалась. Но игроки и сами хотели бы знать, что такого наговорил им Василич, ведь они чувствуют негатив.

Иногда сгладить углы не удавалось даже Тане. Однажды она перевела слова тренера так: «Он говорит, что лучше бы вы были шлюхами, чем футболистками. И что спорт был бы лучше, если б вы играли голыми».

Во время еды на столе стояли бумажные стаканы с разноцветными таблетками. Легионеры очень часто начинали смеяться между собой и раскладывать пилюли на пальцах, недоумевая, неужели надо принимать все это сразу. Когда рядом появлялся Василич и они задавали ему много вопросов. Он отвечал коротко: «Витамины. Пейте». Конечно, принимать неизвестные лекарства – дело опасное. Игроки из других стран начинали просить посмотреть этикетку. Главный тренер отказывал. Первые несколько дней таблетки не пили, а тайно складывали в пакетик. Но Василич быстро прознал про эту хитрость. С того момента он стоял над футболистками, пока те не выпьют все таблетки до единой. Каждый день это было около 20 пилюль.

Во время силовых тренировок, Василич выбирал по одной футболистке и забирал наверх в свой кабинет. В один из дней дело дошло и до Дани. По дороге он объяснил, что у него есть «одна штука», которая «поможет ей хорошенько напрячь бедра». Она легла на живот на тренировочный стол в его кабинете. Через плечо Дани увидела, что тренер готовит шприц и иголку. Она села и сказала: «Нет, я не хочу, мне нужен мой переводчик». В ответ ей сказали только: «Это нормально, это нормально». Девушка вновь легла на стол и ей сделали какую-то неизвестную инъекцию.

Играя еще в команде колледжа, Дани узнала, что футболистки с хроническими болями принимали кортизон, чтобы отыграть весь сезон. Тогда ей хотелось думать, что это была инъекция именно кортизона. Но его вводят в проблемную зону, а не в мягкие ткани сзади. Так она и пошла с тренировки прочь, думая, что же ей только что вкололи.

Спустя несколько месяцев Дани вернулась в США, где прошла медицинское обследование. Анализы дали положительный результат на три разных вида анаболических стероидов. Девушка чувствовала одновременно ужасную усталость, злобу и опустошение».

Сыграв всего девять игр ФК «Энергия» и забив в них шесть голов, причем три из них пришлись на один матч против «Кубаночки», Дани Фоксовен возвратилась домой в Штаты, где смогла сыграть в дальнейшем за два футбольных клуба. В 2016 году она стала главным тренером университетской команды в Северо-западной Индиане.