«Локомотив» требует перенести матч ближайшего тура чемпионата России, который лидерам турнирной таблицы предстоит провести с хабаровским СКА.

В чем проблема? В погоде. Если верить прогнозу, то в ближайшие выходные температура воздуха в Хабаровске днем не поднимется выше минус 18-19 °С. Игры в Хабаровске обычно проходят в 12 часов дня по Москве. Проблема в том, что по местному времени это уже 19 часов вечера, а заканчиваться матч будет ближе к 21 часу. В это время температура на стадионе упадет ниже -20 °С.

Чего так боится Юрий Семин? Травм. Свежий пример – матч прошедшего тура в российском первенстве между столичным ЦСКА и все тем же «СКА-Хабаровск». Во время игры столбик термометра опустился до отметки -16 °С. Сразу два футболиста красно-синих, Алексей Березуцкий и Георги Миланов, получили травмы и больше в этом году на поле выйти не смогут. По мнению врачей ЦСКА решающим фактором, который привел к повреждениям, стал страшный мороз.

Кстати, матч ЦСКА со «СКА-Хабаровск» при температуре -16 °С – не самый холодный в истории нашего футбола. Он не попадает даже в пятерку самых холодных игр, которые нам удалось вспомнить.

-18 °С. 16 марта 2008 года. «Томь» – «Динамо» – 0:0

Если в морозных матчах в конце года вы вините систему осень-весна, то, пожалуй, сразу стоит сказать, что все матчи из ТОП-5 самых холодных в истории прошли в то время, когда чемпионат России начинался весной, а финишировал осенью. Игра между «Томью» и «Динамо», которая прошла в Томске 16 марта 2008 года, стала единственной весенней встречей в списке.

Столбик термометра по ходу матча опустился до отметки -18 °С. Несмотря на это, практически никто на условия игры не жаловался, а португалец Мигель Данни, выступавший тогда за бело-голубой клуб, и вовсе вышел на поле в шортах и без специального термобелья.

-19 °С. 10 ноября 1993 года. «Локомотив» НН – «Жемчужина» – 2:1

Пожалуй, самый холодный день в истории всего российского футбола – 10 ноября 1993 года. На эту дату приходится сразу три матча из пяти самых холодных игр. Первый из них – встреча нижегородского «Локомотива», который на своем поле принимал сочинскую «Жемчужину».

Встреча проходила при температуре -19 °С. Разгоряченные южане начали с места в карьер – забили первыми. Но потом сочинцы будто примерзли к поляне – пропустили два мяча и хозяева, за время тренировок привыкшие к холоду, вырвали волевую победу.

-20 °С. 10 ноября 1993 года. «Крылья Советов» – ЦСКА – 2:0

На градус ниже, чем в этот же день в Нижнем Новгороде, опустилась температура в Самаре, где местные «Крылья Советов» принимали столичный ЦСКА. В отличие от уже упомянутого матча в Хабаровске, тогда армейцам в последнем туре ничего не было нужно и можно было играть не во всю силу и не лучшим составом.

Зато «Крылья» выкладывались по полной, чтобы по итогам чемпионата не вылететь в низший дивизион. Вот они и выиграли со счетом 2:0. Благо по итогам встречи никто из футболистов не получил тяжелых травм.

-24 °С. 10 ноября 1993 года. «Уралмаш» – КАМАЗ – 4:1

Победили хозяева и в самом холодном матче, сыгранном 10 ноября 1993 года. Речь об игре в Екатеринбурге, где местный «Уралмаш» принимал КАМАЗ из Набережных Челнов. Встреча проходила при температуре -24 °С.

Встречу может и перенесли бы, если бы это не был последний тур чемпионата. Но куда переносить? На декабрь? На январь? Или вообще на следующий год. Вот и пришлось играть в почти полярных условиях. Несмотря на это матч подарил зрителям сразу пять забитых мячей. Но даже он не стал самым холодным в истории российского футбола.

-25 °С. 28 февраля 2007 года. «Сибирь» – «Спартак» – 3:1

По официальным замерам, которые вроде как проводили представители РФС, на стадионе в Новосибирске 28 февраля 2007 года матч кубка страны между местной «Сибирью» и московским «Спартаком» начался при температуре -13 °С, а завершился, когда столбик термометра опустился до отметки -16 °С.

Однако термометр администратора красно-белых, Георгия Чавдаря, по его словам в этот момент показывал все -25 °С. Не верить официальным данным, которым свойственно приукрашивать действительность, у нас основания есть. Но зачем лгать администратору?

Да и огромные красные уши Александра Павленко, которые не могли отойти даже в самолете, до сих пор вспоминает вся команда. А Роман Павлюченко, к сожалению, вспоминает травму, которую он из-за холода получил в этом матче – настоящие красно-белые ходоки, если вспоминать героев «Игры престолов»…