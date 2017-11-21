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Манчини в сборной Италии – почему это вообще обсуждается?

Сначала факты: сборной Италии нужен новый главный тренер – неоспоримо, потому что Джампьеро Вентура, проваливший стыки со Швецией, ушел. Сначала вроде бы не собирался, но все-таки не стал продолжать.

У Италии есть время на выбор: сборная теперь готовится только к Лиге Наций и отбору на Евро-2020, то есть важные матчи пройдут не раньше сентября. Весной предстоят товарищеские, как и всем – но их можно будет сделать максимально экспериментальными.

Глава итальянского футбола Карло Тавеккио назвал пятерых кандидатов, которых федерация рассматривает: Роберто Манчини в этом шорт-листе вместе с Карло Анчелотти, Антонио Конте, Массимилиано Аллегри и Клаудио Раньери. Главная тонкость, и ее обозначил сам Тавеккио: у всех есть действующие контракты как минимум до июня. Анчелотти уже не работает в «Баварии», но его договор тоже в силе до лета.

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Как на все это реагирует сам Манчини?

Накануне стыковых матчей Роберто Манчини, конечно же, прогнозировал, что сборная Италии выйдет на чемпионат мира. Тогда бы никаких разговоров о смене тренера точно не было до осени. «Возглавить сборную в будущем – мечта каждого итальянского тренера. Это честь и предмет для гордости. Я был бы готов к этому», – сказал Манчини в интервью Football Italia, но будущее и реальная необходимость приблизились гораздо быстрее.

«Не каждому удается стать тренером сборной Италии. Если есть такой шанс, надо им воспользоваться», – цитата от Манчини прозвучала год назад.

«Хотел бы возглавить сборную Италии до того, как мне исполнится 70 лет», – добавил Роберто в другом интервью в начале ноября на итальянском. Реальный вариант есть уже сейчас, Манчини только 52 года.

– Когда случаются столь громкие поражения, подобные новости в прессе – нормальное явление. Все сетуют на прежнего тренера, потом его отправляют в отставку и тут же начинают оглашать список кандидатов. Ничего удивительного, что я в него тоже попал. Там все люди с опытом работы и побед в чемпионатах разных стран, – так Манчини отреагировал уже на лист претендентов в эфире «Матч ТВ». – Но хочу вас заверить, что я сейчас в «Зените» и моя главная цель – выиграть чемпионат России.

Что про смену работы Манчини думают в «Зените»?

Клуб спокоен. Во-первых, и сам итальянец сразу после комментария по списку кандидатов сказал, что концентрируется на задачах «Зенита». Во-вторых, президент петербуржцев Сергей Фурсенко прокомментировал движения именно с таким настроем.

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– Безусловно, мы слышали слова президента итальянской федерации, но, насколько мне известно, Манчини планирует доработать контракт с «Зенитом» до конца. Данная ситуация клуб не беспокоит, – сказал Фурсенко ТАССу.

Когда выберут нового главного тренера сборной Италии?

Пока неясно, потому что ситуация резко изменилась. Карло Тавеккио, который объявлял список кандидатов, все-таки ушел в отставку, хотя и не собирался. Он заявил, что в этом поступке в первую очередь политическая основа. Отставка случилась буквально в течение суток после его слов «уходить не собираюсь».

Теперь итальянцам, как предполагают местные журналисты, понадобится не меньше трех месяцев на выбор нового главы футбола. И только потом утвержденный президент начнет целенаправленную работу по приглашению главного тренера в сборную.

В Италии считают главным претендентом Карло Анчелотти. Все-таки формальный контракт с «Баварией» – куда более скромная помеха, чем реальная работа остальных претендентов из списка в своих клубах. Тем не менее в Манчини видят вторую-третью опцию, к рассмотрению которой весной вполне могут перейти.

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