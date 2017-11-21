Капитан «Витесса», игрок сборной Грузии Гурам Кашия на один из матчей голландского чемпионата вывел свою команду в повязке, повторяющей цвета радужного флага, традиционного символа ЛГБТ-сообщества. До него это делали Уэйн Руни, Гари Кэйхилл, Юго Льорис. Но не делал никто из восточной Европы. На родине игрока вспыхнул скандал, газета «Асавал-дасавали» даже потребовала исключить игрока из сборной Грузии. Суть и подробности скандала объясняет обозреватель «Советского спорта».

История Гурама Кашия в будущем наверняка будет описываться как знаковый, возможно даже поворотный момент в истории Грузии – и игра в футбол тут совершенно ни при чем.

Конечно, Гурам не Махатма Ганди и не мученик, но то, как это футболист стал самой обсуждаемой и противоречивой фигурой в стране (при том, что на свой футбол в Грузии давно махнули рукой даже самые сумасшедшие фанаты этой игры), – насколько любопытно, настолько же и удивительно. По сути, случайно, не сделав ничего революционного, Кашия прочертил линию между старой Грузией и новой.

«Я за свободу и против насилия. Я поддерживаю людей, которые не вредят другим. Вот мои взгляды. В моей стране многие этого просто не понимают, особенно фанаты. Некоторые критикуют в фейсбуке, но я не обращаю на них внимания и не сожалею о том, что сделал» – так объяснил свой поступок Кашия.

ძალიან დიდი მადლობა ყველა ადამიანს, მიყვარხართ და ვაფასებ თქვენ თანადგომას! მე მაქსიმუმს გავაკეთებ იმისთვის,რომ ჩემი წარმატებით გაგახაროთ. ახლა მხოლოდ მოახლოებულ საკლუბო და სანაკრებო მატჩებზე ვფიქრობ #მადლობა 🇬🇪♥️✊🏻 Публикация от Guram Kashia (@37gk) Окт 25 2017 в 11:40 PDT

Прежде всего: при всем негативе, который достался вице-капитану сборной, человеку спокойному, доброму и достойному, его все же не «затравили» в родной стране, как поспешили написать многие иностранные, в том числе и российские СМИ. Профессиональные патриоты и ревнители морали вылили на Гурама свои ушаты и крепко испортили ему настроение, но эти бойцы и борцы, традиционно шумные, составляют все же часть грузинского общества, а не его целиком. Составляют ли они большинство? Трудно сказать. Но ни о каком подавляющем большинстве, в едином порыве, оскорбленном поступком Кашия, не может быть и речи. Примерно половина страны Кашия либо поддержала, либо как минимум не осудила – и именно это стало сюрпризом, на фоне действительно немалого количества проклятий в адрес бородача из «Витесса».

Грузия – страна бедная, традиционалистская и весьма религиозная. Следовательно – подверженная всевозможным фобиям. И среди этих фобий гомофобия и нелюбовь к приезжим из мусульманских стран – главные и неизменные козыри, раз за разом разыгрываемые ополчившимися против Кашия «Альянсом Патриотов», «Грузинским Маршем» и дружественными им политическими силами. Главное – как можно громче кричать о том, что раньше трава была зеленее, жизнь благополучнее, а нынче неведомые европейцы собираются украсть нашу идентичность, продать в рабство солдатам НАТО, а грузинских детей обучить гомосексуализму поголовно.

Кричите, и обрящете: финансирование, поддержку церкви и внимание пролетариев старой школы, основное занятие которых – вспоминать за рюмочкой о временах, когда они, едва справляясь с эрекцией, парили могучими и гордыми соколами над Кавказским хребтом.

Главная деталь, о которой забывают упомянуть рупоры «народного гнева» и обладатели «поддержки 90% населения», это их 5% голосов на парламентских выборах. И это при том, что такую «всенародную поддержку» в Грузии еще сочли безусловным (и, по мнению большинства либералов и «западников» даже опасным) успехом. Вот и все завоевания. Лидер «Грузинского Марша» (по аналогии с «Русским Маршем»), легендарный исполнитель грузинской версии «Чунга-Чанги» Гия Коркоташвили, конечно, эффектно грозит правительству голодовкой, если то не найдет управу на геев и нелегальных мигрантов, но его целевая аудитория, хоть и опасается и тех и других, все же не вполне понимает, в чем именно заключается смертельная угроза. Особенно глядя на то, как румяный и пузатый весельчак Коркота не торопится худеть и трезветь, невзирая на весь заявленный пафос.

Куда интереснее тот факт, что в кавказской и традиционно гомофобской стране неожиданно большое количество людей встало на защиту Кашия. Мысль о неприемлемости притеснения меньшинств (а именно в этом, а не в «рекламе» гомосексуализма» была суть послания Кашия), как выяснилось, существенной части населения кажется вполне «грузинской», а вот шествия с факелами и скандирование оскорблений – не особо.

В поддержку Кашия публично выступили как товарищи по сборной, так и общественные и политические деятели, начиная с новоизбранного мэра Тбилиси Кахи Каладзе и заканчивая президентом страны Гиоргием Маргвелашвили. Один из ведущих телеканалов страны повязал на руки всем ведущим в точности те же повязки радужных цветов, а в Фейсбуке развернулся масштабный флешмоб в поддержку футболиста. В это же время ура-патриоты в знак протеста швырялись живыми (!) курицами... Почувствуйте разницу.