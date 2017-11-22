«ПРОТИВ ПОРТУГАЛЬЦЕВ НАДО ГРАМОТНО СЫГРАТЬ ТАКТИЧЕСКИ»

– Какие перспективы у ЦСКА в домашнем матче против «Бенфики»?

– Для меня был удивителен проигрыш португальцев в первой встрече с армейцами. Вдобавок после этого они потерпели поражение от «Базеля» с крупным счетом. На моей памяти таких провалов у «Бенфики» в Лиге чемпионов не было. Предполагаю, что у лиссабонцев есть проблемы с психологией. Возможно, имеются какие-то разногласия с тренером. Для ЦСКА матч будет определяющим. Но с учетом того, в каком состоянии находится «Бенфика», шансы у нашей команды довольно высоки.

Армейцы неплохо провели свой последний матч в Хабаровске, добились результата, а потому с эмоциями у команды все в порядке. Здесь надо грамотно сыграть тактически против португальцев. Однако я не могу советовать Гончаренко, как следует правильно действовать – первым номером или вторым.

– В первой игре португальцы недооценили нашу команду?

– Вполне допускаю, что где-то была определенная недооценка по отношению к ЦСКА. Я прекрасно знаю, как «Бенфика» анализирует соперника: уровень футболистов, наличие молодежи, проблемы с усилением. Поэтому они думали, что все обойдется малой кровью.

В ответной игре у португальцев будет совершенно другой настрой. Надо ведь реабилитироваться перед болельщиками. Уж поверьте, мне известно, как их фанаты требуют от футболистов самоотдачи.

В нашу пользу может сыграть некомфортная погода, все-таки они привыкли играть в других условиях и больше любят тепло.

– Какие варианты игры могут предложить друг другу соперники?

– Я думаю, наш клуб станет играть более осторожно и ждать своих возможностей в контратаке. «Бенфика», в свою очередь, постарается забрать мяч. Да и в целом гости будут агрессивны в атаке, тем более, что терять им уже нечего. Главное для нас – не пропустить первыми, потому что мы сразу побежим отыгрываться, и «Бенфика» с их скоростными игроками тут же нас накажет.

«У ВЕРНБЛУМА ЕСТЬ ВСЕ КАЧЕСТВА ДЛЯ НАПАДАЮЩЕГО»

– ЦСКА играл последнюю встречу в Хабаровске. Тяжело дается восстановление после таких перелетов?

– Перелет занимает около восьми часов, и это довольно много. Но, думаю, тренерский штаб команды предусмотрел подобные риски. И я уверен, что у армейцев квалифицированные врачи. Поэтому в этом смысле проблем у ЦСКА быть не должно.

– На ваш взгляд, с возвращением Дзагоева команда преобразилась?

– Будь у ЦСКА большая скамейка, такие вопросы вряд ли возникли бы, и тренер имел бы меньше хлопот. Алан – это фигура на поле. Может быть, он еще до конца не вернулся на прежний уровень, но я считаю, что его возвращение дает большую уверенность клубу. У него очень важная позиция в центре поля: надо разгонять атаки, добавлять креативность. Без него команда смотрелась тяжеловато, особенно это касалось перехода из обороны в атаку и заключительной фазы. Поэтому в той ситуации, в которой находится ЦСКА, возвращение Дзагоева – большой плюс.

– Как вам Понтус Вернблум в роли нападающего?

– Понятно, что это не от хорошей жизни. Думаю, тренерский штаб армейцев долго ломал голову над тем, что им делать с атакующей линией, потому что сложно давались забитые мячи. Они пробовали сначала одного нападающего, потом второго, но результата это не давало. А у Вернблума есть качества нападающего, он игрок таранного типа, может побороться в воздухе. Так что в атаке на данном этапе от него будет гораздо больше пользы.

Раньше такие варианты использовали, когда надо было спасти игру. Самых габаритных, высокорослых футболистов оборонительного плана гнали вперед, но это фрагментарные случаи. Целиком поменять амплуа игрока – это, повторюсь, вынужденная мера.

– Гончаренко в этих условиях по максимуму выжимает из команды силы?

– Несомненно. Для тренера работать при таком положении дел – большая психологическая нагрузка. Представьте себе: команда не усиливается, молодежь вроде как подошла, но не выходит на нужный уровень. Соответственно, в клубе дисбаланс, и он явно ощущается.

Поэтому все последние результаты: то, что команда борется в Лиге чемпионов и находится вверху турнирной таблицы – все это заслуги Гончаренко. И такие достижения дорогого стоят, ведь это бессонные ночи на нервной почве. Думаю, руководство ЦСКА тоже все прекрасно понимает, но при этом требует результата. И Виктор справляется с этой задачей на пять с плюсом.

«ЧТОБЫ ИГРАТЬ В ЧЕМПИОНАТЕ ПОРТУГАЛИИ, НАДО ПАХАТЬ»

– Есть ли у нас на данный момент игроки, которые могли бы себя попробовать в Португалии?

– Безусловно, есть. Другой вопрос, хотят ли они сами уезжать. У нас, кроме Черышева и Рауша, никого фактически нет за границей. И мне печально от этого факта. Когда играешь за рубежом, ты представляешь нашу страну. Это польза и для самого футболиста, и для нашей сборной.

Если взять первую пятерку команд нашего чемпионата, то в каждой можно найти добротного игрока. Но у нас, к сожалению, на первый план выходит финансовая составляющая. Плюс за границей надо пахать – и не только в играх, но и на каждой тренировке. А мы любим меньше напрягаться и больше получать денег. Избаловали наших игроков, поэтому спортивный принцип отходит на второй план.

– Если говорить о спортивном принципе, Головин мог бы себя зарекомендовать в чемпионате Португалии?

– Думаю, да. Он, конечно, проводит чемпионат не так ярко, как прошлый, но парень он молодой, перспективный. Мог бы вписаться, например, в состав «Порту» или «Спортинга». У него прекрасная техника, он любит атаковать, хорошо цепляется за мячи, в Португалии это любят. Вообще это стало бы неплохим трамплином. Если ему удастся заиграть, то на него обратят внимание клубы Италии, Испании и так далее. Надо бросать себе вызов и не останавливаться в развитии, поэтому советую ему подумать.

Помню, как было интересно, когда я уезжал. Для меня открыть что-то новое в футболе всегда являлось приоритетом в сравнении с остальным.

«Я СВОЕЙ ИГРОЙ ЗАВОЕВАЛ СЕРДЦА ПОРТУГАЛЬСКИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ»

– Вы приехали в Лиссабон в качестве звездного футболиста, или же вам приходилось доказывать свой статус игрока экстра-класса?

– Одно дело, если бы я приехал из большого европейского клуба. В таком случае можно ходить с гордо поднятой головой. А в моей ситуации пришлось с самого начала вкалывать, доказывать, что не зря приехал. Нужен характер. Если он есть, ты зацепишься, а без характера там делать нечего. Быстро съедят. Достаточно сыграть несколько неудачных матчей. У них отношение к иностранцам настороженное. Если тебя взяли из другой страны, значит и спрос намного жестче.

– В «Бенфике» вас хорошо помнят. Контактируете с клубом?

– Связи остались, конечно. Постоянно звонят журналисты из Португалии. Я своей игрой завоевал сердца болельщиков, поэтому помнят и любят.

– По ЦСКА португальские журналисты консультировались?

– Да, звонят постоянно, спрашивают о команде. Для них был полной неожиданностью результат первой встречи с армейцами. Они в курсе того, что это за клуб, им известно о финансовом положении команды и о том, что ЦСКА не может приобрести более квалифицированных игроков, знают и про возрастных футболистов обороны.

Шквал критики на «Бенфику» вылился очень сильный. Чтобы проиграть сопернику, который испытывает такие проблемы, надо очень сильно постараться.