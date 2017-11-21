Напомним, что встреча прошла на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:1. На 82-й минуте счет в матче открыл нападающий москвичей Зе Луиш. В компенсированное время форвард «Марибора» Ясмин Мешанов восстановил равновесие.

После этой встречи «Спартак» набрал шесть очков и обеспечил себе третье место в турнирной таблице группы Е, гарантирующее участие в плей-офф Лиги Европы. «Марибор» с двумя баллами находится на четвертом месте.

В заключительном туре «Спартак» 6 декабря в гостях встретится с «Ливерпулем». В тот же день «Марибор» на своем поле примет «Севилью».

– До самого конца не верил, что «Спартак» сегодня победит, – признаетя Валерий Леонидович. – Команда выглядела неважно, хотя и имела преимущество. В первом тайме «Марибор» оборонялся практически полным составом. Во втором тайме гости раскрепостились, но «Спартак» в целом был несвеж.

Я не хочу сказать, что футболисты не отдавались игре. Это спартаковская болезнь. Она проявилась и сегодня. Нужно было сыграть сосредоточенно эти три минуты. Мне очень обидно за результат, и я понимаю как обидно ребятам.

Говорят, что на ошибках учатся, но они слишком часто повторяются. По игре «Спартак» был сильнее, но это не показатель. Показатель – табло. Словенцы свой момент создали. И они могли забить даже ранее, когда был нанесен удар головой.

И к разговору о лидерах. Может, в «Спартаке» лидер и есть: Квинси Промес, Зе Луиш или Денис Глушаков. Неважно. В таких моментах лидер должен себя проявить. Надо было подбодрить, подсказать или что-то другое делать. На последних минутах Зе Луиш пошел в обводку на половине поля противника. Зачем? Нужно было отыграть назад и подержать мяч. Это класс. Нет, полез один в кучу. В результате пропустили гол.

И это именно болезнь, а не симптом. Сколько уже в этом сезоне спартаковцы напортачили подобным образом. Боже мой, сколько можно? Нельзя же так. Конечно, тяжело на таком уровне провести две игры – с «Краснодаром» и «Марибором». Тем более, что в голове сидит мысль, что «Марибор» = не такая уж сильная команда. Но это больно аукается. «Спартак» выбыл из борьбы за первое место в группе Лиги чемпионов. Обидно. «Спартак» сыграл неубедительно, хотя состав группы позволял бороться.

Еще хочу сказать, что команде стоит больше проводить тактических занятий. Нужно обучать футболистов играть последние пять-шесть минут. Начало и конец матча – важные составляющие футбола. Не должно быть такого, что ты в начале игры еще не разбегался и получил два удара по штангам, и при 1:0 нельзя ошибаться. Ошибешься, подведешь всю команду.

– Эта игра дала окончательный ответ об уровне Ивелина Попова и Марио Пашалича?

– Отчасти. Не буду ругать Пашалича, а Попов должен приносить больше пользы. Это совершенно точно. Сегодня он играл неубедительно, а Пашалич в принципе со своей работой справился. Ему не хватает наглости. Еще молодой, думает, как нужно играть.