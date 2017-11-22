Сегодня в таком же режиме выступит ЦСКА, причем почти в одном районе города – против «Бенфики» и «Сочи».

Даже работники армейского клуба слегка в шоке от сложившейся ситуации. «Спартак», будем говорить прямо, несколько более популярен, хоккейный клуб проводит свои игры на другом конце города относительно футбольного. Да, может быть, и не досчитались полутора тысяч человек в «Арене ВТБ» красно-белые – на «Автомобилист» пришли 4638 зрителей. С чем сравнить? На прошлой неделе в будни «Спартак» играл дважды – во вторник игру с «Магниткой» посетили 6007 человек, на «Ладу» в четверг пришел 4521 зритель. Вероятно, решающего влияния Лига чемпионов не оказала, но, как уже было сказано, географически арены располагаются в разных районах, и живущий по соседству с «Автозаводской» болельщик – наверняка предпочел бы хоккей футболу.

А вот у ЦСКА сегодня все будет сложнее. Мало того, что армейцы в принципе не могут похвастать высокой посещаемостью своих игр в ЛДС ЦСКА, так еще и в километре от него футболисты сыграют с «Бенфикой». Полагаю, уж активной поддержки хоккеисты точно не досчитаются. Цифры для анализа на вечер – на «Салават Юлаев» ЦСКА собрал 4244 зрителя, на «Ак Барс» - 5407. «Сочи» в популярности уступает обоим, так что корректнее будет сравнить с более давним матчем против минского «Динамо» - 3416 человек.

Но дело даже не в абсолютных цифрах. Измерять все исключительно ими будет неправильно. Много и справедливо говорится о том, что Москва избалована развлечениями, и что спорту тут тяжело отвоевывать себе зрителя. Но когда этот спорт делает все, для того, чтобы самостоятельно загнать себя на периферию внимания – от непонимания опускаются руки.

КХЛ на зрителя не то, чтобы наплевать – но она не слишком беспокоится о нем вообще. Чего только стоят 4 матча одновременно, проводящиеся в первом раунде плей-офф? Никаких попыток «развести» игры, играть по схеме 2+2 (Восток и Запад), что позволит разместить все трансляции впрямую на двух телеканалах КХЛ-ТВ – ничего этого мы не видим. Подход удивляет. Да, Лига наша не без греха, она стремительно возвращается к советским временам с точки зрения конкуренции и устройства процесса, но есть же совершенно элементарные вещи?

Вопросов к лиге и клубам было бы меньше, если бы посещаемость была частью их внутренней жизни. Да пусть хоть только «родные и близкие на вас ходят», если нравится – в добрый путь! Но с этого сезона посещаемость (во всяком случае, на словах) стала частью инструментария КХЛ в ранжировании своих клубов, она будет учитываться при сокращении лиги. Ясно, что «Спартаку» и ЦСКА это не грозит, но для чего же сталкивать болельщицкие интересы?

Понятное дело, что календарь КХЛ верстался задолго до того, как стал известен распорядок игр в Лиге чемпионов. Но участие в этом турнире «Спартака» было аксиомой! И что в 5-м туре группового турнира он будет играть дома – тоже было известно заранее, российские клубы всегда играют по такому календарю! Всего-то требовалось пометить 21-22 ноября. И обойтись без домашних игр в эти дни. Примерно то же касается и ЦСКА.

Армейские болельщики – вообще самые счастливые люди в Москве. Ни у кого больше нет футбола, хоккея и баскетбола высочайшего уровня, причем еще и довольно компактно расположенного. От того их подобные «пересечения» раздражают еще больше, а ведь был как-то день, когда сошлись все три вида. Ясно, что ни в одном случае клуб не может сам выбирать себе даты игр, но хотя бы озадачить этим вопросом Лигу (причем не Лигу чемпионов) он должен. Это как раз тот случай, когда ручное регулирование будет благом для всех.