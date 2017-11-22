Игрок сборной Аргентины, которым интересуются мадридский "Реал", а также "Манчестер Юнайтед", намекнул на возможный переезд в другую команду.

Отметим, что ранее туринский клуб покинули Поль Погба и Дани Алвес, которые являются друзьями нападающего. Француз вернулся на "Олд Траффорд", а бразилец перебрался в "ПСЖ".

"Скучаю по Дани Алвесу и Погба, – говорит 21-летний игрок. – У первого великолепное видение поля. Дани очень уверен в себе. Это один из лучших игроков, которых я когда-либо видел. Что касается Погба, то это мой друг. У нас замечательные отношения.

Не могу обещать, что останусь в "Ювентусе" навсегда. Мое нахождение здесь зависит от многих факторов, но я не говорю, что нынешний сезон станет последним в Турине. У меня есть цель – помочь "Юве" выиграть все возможные трофеи . Но мы говорим о футболе, где невозможно что-то планировать", – заявил Дибала.

Аргентинец давно числится в списке самых перспективных игроков мира, поэтому не стал скрывать, что однажды хочет поднять над головой "Золотой мяч".

"Я всегда хотел побороться с Неймаром за "Золотой мяч". Но сейчас он гораздо ближе к этому, чем я. Мне нужно работать, чтобы улучшить свою игру и выиграть трофеи", – отметил форвард.

Напоследок игрок рассказал о своих футбольных кумирах, а также поведал об отношении к партнеру по сборной Аргентины Лионелю Месси.

"Мне всегда нравился Рональдиньо, но Месси для нашего поколения, как Диего Марадона. Большая честь делить с таким игроком одну раздевалку. Нет, на меня не давит тот факт, что некоторые люди называют меня "новым Месси". Это неплохо. Все зависит от того, как ты это воспринимаешь", – сказал нападающий.