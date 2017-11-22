КОЛЛЕКТИВНАЯ БЕЗАЛАБЕРНОСТЬ

У историй есть свойство повторяться. Открыв счет в Мариборе, «Спартак» откатился ближе к своим воротам. Выйдя вперед в Москве, красно-белые сделали то же самое. И там, и там ребята Массимо Карреры при счете в свою пользу рассчитывали на контратаки. Итог в обоих случаях один – упущенная победа.

Для обороны у своих ворот у «Спартака» слишком атакующий состав. Секундная невнимательность творческого футболиста – и ты будешь наказан. Именно так случилось во вторник. К Маркосу Таваресу, когда на него пошла диагональная передача, ближе всех был Куинси Промес! Но что сделал голландец? В момент перевода мяча он пошел прочь от штрафной (смотри фото). Акцентируй Промес внимание на ближнем к себе оппоненте – и ничего бы не было.

Прежде чем сделать Мешановичу голевую передачу Таварес обыгрался с Вршичем. В момент диагонального перевода ближе всех к Вршичу был Зе Луиш. Но он тоже бросил обороняться и пошел к центру поля в самый неподходящий момент (смотри фото). Так у «Спартака» получилось минус два при обороне.

Действия Промеса и Зе Луиша привели к тому, что Таварес и Вршич раскатали «Спартак». Все-таки опускаться к своей штрафной для создания видимости – плохая затея. Так можно лишь дезинформировать своих партнеров. Не будь Промеса на линии штрафной, на Тавареса раньше мог переключиться Дмитрий Комбаров. Но он видел, что рядом с бразильцем находится Промес и сосредоточился на другом футболисте. С ракурса Комбарова расклад получался идеальным: и у него, и у Таски был футболист, а Кутепов выступал в качестве страхующего. Но Промес все расклады умножил на ноль. В итоге ни он, ни Комбаров накрыть Тавареса не сумели.

Выдернуться на Вршича вынужден был Кутепов. Привело это к тому, что один против двух соперников остался Таски. Эта карусель не была бы запущена, отыграй Промес момент до конца.

Почему в эпизоде не участвовали Глушаков и Фернандо? Они сместились на фланг, через который «Марибор» развивал атаку. Но в этом не было ничего страшного, если бы партнеры отыграли эпизод до конца.

Свой гол «Марибор» мог забить еще несколькими минутами ранее, когда Милецу никто не помешал подать с фланга, Вилеру – скинуть мяч партнеру, а Пихлеру – пробить. Для центрального хавбека момент создали два крайних защитника. Логично, если бы им помешали крайние хавбеки «Спартака» Промес и Мельгарехо. Но голландец даже не вернулся в оборону, а парагваец не успел помешать своему оппоненту.

За игру «Марибор» нанес девять ударов, три из них в компенсированное время! В том числе два удара из трех за матч из штрафной площади! Необходимо признать: когда требовалось удерживать счет, «Спартак» не знал, как именно это сделать. Уже второй раз в поединке со словенцами.

АТАКУЮЩИЙ ПЕРЕЛОМ КАРРЕРЫ

В остальном вопросов к «Спартаку» нет. При ничейном счете команда и атаковала, и моменты создавала, и мяч на чужой половине поля отбирала. А еще на ход матча реагировала!

На 53-й минуте Каррера вместо Пашалича выпустил на поле Глушакова. Да это же реакция на выход Вршича у «Марибора»! При обороне словенец занял позицию правого центрального полузащитника в схеме 4-5-1. Именно в его зону вышел Денис. И эта ставка сработала - Глушаков придумал голевую атаку, предложив себя под передачу на левом фланге Комбарову. В атаке надавить на зону Вршича ситуация просто велела, ведь он атакующий полузащитник. В фазе атаки и прессинга с его выходом на поле «Марибор» перестроился на схему 4-2-3-1, тогда как до этого атаковал по модулю 4-3-3, а прессинг не использовал вовсе.

С выходом Глушакова «Спартак» остудил гостевую смелость, появившуюся после перерыва (в период с начала второго тайма и до выхода на поле Глушакова «Марибор» владел мячом 52% времени, лучше отрезок словенцы выдали только в промежуток между пропущенным голом и финальным свистком – 79,3%!). А окончательно усилили игру в атаке Мельгарехо и Зобнин. Первый, действуя перед воротами, сделал голевую передачу Зе Луишу. Второй дважды выводил Зе Луиша на удар.

Усиливая атаку, Каррера не оставил себе вариантов укрепить оборону. Поэтому все, что он мог сделать при победном счете, – попросить отдельных футболистов сосредоточиться на обороне. И обратился к Зобнину. Жаль, что не к Промесу или Зе Луишу.

Интересный факт: по данным WhoScored.com, за матч «Спартак» нанес 14 ударов, восемь из них после выхода на поле Дениса Глушакова – замены, после которой наступил перелом. В то же время красно-белые ни разу не пробили по воротам, когда вели в счете.

КОМБАРОВ ПРЕВЗОШЕЛ ФЕРНАНДО

Кроме вышедших на замену футболистов у «Спартака» необходимо отметить еще как минимум трех футболистов – Фернандо, Дмитрия Комбарова и Илью Кутепова.

Фернандо сделал больше всех передач в матче – 105. И показал хороший уровень точности – 88,6%.

Илья Кутепов стал лучшим игроком матча по отборам (четыре), перехватам (четыре) и лучшим в «Спартаке» по выносам мяча (семь). А еще он почти не ошибался в передачах – 94,5% точности (всего 73 передачи).

Наконец, Дмитрий Комбаров. За игру он сделал 79 передач, уступив по этому показателю лишь Таски (86) и Фернандо. Но интересно не это. Комбаров лучше всех продвигал мяч вперед. В частности, он стал первым по передачам в финальную треть поля – 36. У Фернандо меньше – 32. Именно с паса Комбарова началась голевая атака «Спартака». Защитников соперниками в матче пасами он отрезал регулярно. По сути, Комбаров играл роль флангового плеймейкера. Поэтому и ошибался чаще Фернандо – точность передач россиянина составила 79%.

Запоминается последнее. К сожалению, в матче с «Марибором» для «Спартака» это концовка. Но у красно-белых было много и хорошего. Не потому ли после матча Массимо Каррера был относительно спокоен?

Скриншоты: «Матч ТВ».