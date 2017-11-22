После поражений от «Краснодара» и «Зенита» клуб решил расстаться с Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком.

Что случилось?

В среду днем появилась информация, что Бесчастных и Щербак покинут «Тосно». Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко не стал отрицать сообщения, но пояснил, что специалисты официально еще не уволены.

– Идет процесс расторжения контрактов, – заявил Матюшенко «Советскому спорту в Санкт-Петербурге». – Пока они просто отстранены от тренировок и игр.

– Но работать они больше не будут?

– Правильно понимаете.

– Почему не стали дожидаться зимней паузы?

– Результаты двух последних матчей. Нужно что-то делать: забили один мяч, а пропустили восемь.

– Считаете это виной именно Бесчастных и Щербака?

– Виноваты все тренеры, но решили остановиться на этих двух кандидатурах.

– Ближайший матч с «Арсеналом» уже в субботу. Кто будет помогать Парфенову готовить команду?

– У нас большой тренерский штаб: тренер вратарей Андрей Кудымов, еще Кирилл Гашичев. Тренеров достаточно.

– Будет замена отстраненным тренерам?

– До окончания осенней части сезона брать никого не будем.

Тренеры много проработали?

Бесчастных пришел в «Тосно» летом 2016 года из армавирского «Торпедо». Там он полсезона помогал Валерию Карпину, а команда в итоге вылетела из ФНЛ. Щербак вошел в штаб тосненцев зимой 2017-го, причем клуб это подтвердил только в марте. Раньше он тренировал «Строгино» во втором дивизионе и работал с юношеской сборной России (игроки не старше 19 лет). Кстати, в другой юношеской сборной отметился его сын Денис. Щербак-младший в 2006 году стал чемпионом Европы среди игроков до 17 лет. Сейчас он выступает за дебютанта второй лиги «Муром».

На официальном сайте «Тосно» оба специалиста указаны старшими тренерами. Учитывая их игровое прошлое, нетрудно понять, кто за что отвечал. Щербак 24 года выступал на позиции защитника, а Бесчастных был лидером атак «Спартака» и сборной России.

Как они отреагировали на решение клуба?

– Об отстранении сообщил Вячеслав Матюшенко, – сказал «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» Бесчастных. – При этом все было цивилизованно. Мы приехали на тренировку, нас собрали и объявили такое решение.

– Никаких предпосылок к этому не было?

– Может и были, но я их не замечал.

– Поражения от «Краснодара» и «Зенита» называют причиной вашего отстранения. С самим Матюшенко обсуждали эти игры?

– С ним нет. Я обсуждал со своими коллегами.

– Раз у руководства претензии по этим матчам – можете объяснить, из-за чего «Тосно» проиграл?

– По поводу увольнения – я не собираюсь искать истину, мне это неинтересно. Решило руководство и решило, это их право. Если говорить о поражении от «Краснодара» – дело в нереализованных моментах. Их было предостаточно, но мы не реализовали. Что касается матча с «Зенитом», то пропустив первый гол, мы немножко раскрылись, дали соперникам – естественно, мастеровитым – пространство. Они этим воспользовались.

– Ваш контракт пока в процессе расторжения. Другие клубы уже заинтересовались вами?

– Пока ничего нет.

– Сейчас берете паузу или сразу готовы включиться в новую работу?

– Работая тренером, никогда не знаешь, когда ты будешь уволен или появится работа. Может, сейчас вы трубку положите, а мне позвонят и что-то предложат. А может, этого не будет никогда.

– Но вы готовы к новой работе?

– Конечно. А как еще?

– Вы проработали больше года в «Тосно». Что дал вам этот опыт?

– Только один позитив. Мы решили задачу, поработали и в ФНЛ, и в РФПЛ. Огромное спасибо ребятам: всем, кто был в команде, и тем, кто находится сейчас. Тот характер и стремление, которое они проявили – многие другие футболисты этому позавидуют.

– Расторгаем контракты по соглашению сторон, – заявил Щербак, которого цитирует «Р-Спорт». – О конкретных причинах, наверное, не к нам. Могу только сказать, что за ту работу, которую проделал тренерский штаб за это время в «Тосно», нам точно не стыдно. Она была отмечена всеми, не зря уже сейчас существуют варианты продолжения карьеры. Думаю, не так много людей ожидали увидеть у «Тосно» 17 очков по итогам 17 матчей.