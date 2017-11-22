«ОБРЕЧЕННЫЕ» НА ВОСПИТАННИКОВ

У ЦСКА и «Бенфики» неожиданно обнаружилась одна общая черта. Тренеры обеих команд активно выпускают на матчи молодых футболистов, воспитанников. «Бенфика» экспериментирует с составом после неудачного – а для чемпиона страны третье место в таблице и вовсе можно трактовать как провальное – старта сезона. Не получается встроить в команду 20-миллионное приобретение полузащитника Рафу, вот вам 20-летний Диогу Гонсалвеш, только-только выпустившийся из академии клуба. К тому же президент «Бенфики» Луис Филипе Виейра открыто объявил, что хотел бы в ближайшие годы сделать боеспособный состав из воспитанников. Поэтому в матчах чемпионата Португалии «Бенфика» все чаще дает шансы19-20-летним футболистам. Руй Витория, вероятно, получил карт-бланш и может рисковать, делая ставку на воспитанников. Вот поэтому в стартовом составе против ЦСКА вышел один из самых талантливых выпускников академии Диогу Гонсалвеш. Его стали наигрывать в основе под тактику 4-3-3 – ту самую, которую так хвалил Витор Гончаренко. Перед матчем тренер ЦСКА заметил, что при такой расстановке соперник действует сбалансированно. Если бы не проблемы со здоровьем, против армейцев наверняка сыграли бы и два других молодых футболиста: вратарь Миле Свилар и центральный защитник Рубен Диаш.

Что же до ЦСКА, то здесь ставка на воспитанников выглядит мерой вынужденной. Нет новичков, пополняйте состав из внутренних резервов, которые, нужно отметить, у армейцев хорошие. «Манчестеру Юнайтед» забивал Кучаев, «Бенфике» - Жамалетдинов. Кстати сам Гончаренко утверждает, что сплав опыта и молодости идет на пользу нынешнему для ЦСКА. Вот только молодые армейцы прогрессируют не так быстро, как португальские ровесники (за исключением Головина). А потому ЦСКА по-прежнему некого ставить в нападение. Роль центрфорварда продолжает осваивать Понтус Вернблум.

ВЕРНБЛУМ vs ЖОНАС

ЦСКА уже давно не может удивить стартовым составом своих оппонентов, у Гончаренко просто нет футболистов, чтобы проводить масштабную ротацию. Перевод Вернблума в атаку случился уже несколько матчей назад. Надо полагать, такой ход сопернику был известен. Зато Руй Витория небольшой сюрприз приготовил. Перед матчем вся Португалия была уверена, что единственным форвардом в стартовом составе будет Рауль Хименес. Так было, например, в игре с «Манчестер Юнайтед». Но забивать ЦСКА вышел Жонас, один из лучших бомбардиров Европы. Выбор логичный, так как перед этой встречей Витория объявил, что верит в возможность выхода хотя бы в Лигу Европы. Настоящий матч жизни и смерти для «Бенфики».

Тем не менее, начало тайма осталось за ЦСКА. Не прошло и пяти минут, как Витинью без помех бил по воротам Варелы - мяч пролетел далеко от цели. А уже на 13-й минуте ЦСКА открыл счет. Вернблум выиграл единоборство в штрафной соперника, Натхо подхватил мяч и сделал пас на Щенникова, который почему-то оказался на позиции форварда. Защитник-бомбардир не сплоховал и забил свой третий гол в сезоне. Впрочем после повтора стало ясно, что Щенников находился в положении вне игры. Но кого это волнует?

В первом тайме «Бенфика» больше владела мячом, а ЦСКА организовывал опасные атаки. В этой Лиге чемпионов с ударами по воротам у португальцев вообще возникают большие проблемы. На данный момент только «Карабах» да «Олимпиакос» имеют худший показатель: семь и девять ударов. У «Бенфики» же их набралось десять. Разочаровала своих болельщиков и главная надежда - Жонас. У бразильца был сумасшедший момент: он остался один в паре метров от Акинфеева, но не попал по мячу. В первом тайме ЦСКА превзошел соперника по всем показателям, за исключением владения мячом, да проценту точных пасов – 75% против 79%.

ВДОХНОВЕНИЕ ВИТИНЬО

На днях бразилец посетил Португалию, погрелся на солнце, подзарядился энергией моря и поехал вытаскивать ЦСКА в плей-офф Лиги чемпионов. Узнав о неожиданном туристе, местные журналисты тут же стали выяснять у игрока, не собирается ли он в какой-нибудь местный гранд. Может, «Бенфика» берет Витинью вместо Габигола? Бразилец уверил, что предложение из Португалии было бы ему интересно, но пока он думает о Лиге чемпионов в составе ЦСКА.

Судя по второму тайму, португальское солнце пошло Витиньо на пользу, принесло немного вдохновения. Бразилец сделал второй гол ЦСКА - заставил защитника занести мяч в свои ворота. И до конца матча еще не раз создавал опасные моменты у ворот «Бенфики». Похоже, у нападающего нашелся идеальный клиент, ведь в первой встрече он тоже отличился.

Нельзя не отметить и самого главного форварда ЦСКА Понтуса Вернблума. За 70 минут матча он выиграл шесть из семи верховых единоборств. Сравните: защитник «Бенфики» Жардел выиграл всего четыре из восьми.

Португальцы так и не смогли вернуться в игру, не помог выход Хименеса в пару к Жонасу и замена Гонсалвеша на юркого Серви. А единственные два удара в створ ворот у «Бенфики» нанесли крайние защитники Элизеу и Алмейда.

Игоря Акинфеева наконец-то можно поздравить с сухим матчем в Лиге чемпионов – кто не помнит, его антирекорд составлял 43 игры. ЦСКА уверенно побеждает некогда мощного португальского гранда и продолжает битву за плей-офф Лиги чемпионов.

ЦСКА - «Бенфика» - 2:0 (1:0)

Голы: Щенников 13 (1:0). Жардел 56 (2:0 - автогол).

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, Березуцкий В., Фернандес, Щенников (Набабкин, 50), Вернблум, Дзагоев (Гордюшенко, 84), Натхо, Головин, Витиньо (Кучаев, 77)

«Бенфика»​: Варела, Алмейда, Жардел, Луизао, Элизеу (Живкович, 83), Аугусту (Хименес, 58), Фейса, Гонсалвеш (Серви, 46), Сальвио, Пицци, Жонас

Предупреждения: Вернблум, 39; Набабкин, 70; Натхо, 72 - Элизеу, 31; Луизао, 61

Судья: Дениз Айтекин (Германия)