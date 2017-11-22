Серия Игоря Акинфеева, прервавшаяся 22 ноября 2017-го на «ВЭБ-Арене» началась 21 ноября 2006-го, когда армейский вратарь пропустил от «Порту». Днями ранее ЦСКА стал чемпионом в Владивостоке, и восстановиться команда не смогла.

Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА – тренировал дублирующий состав БАТЭ

Сергей Овчинников, тренер ЦСКА – был вратарем московского «Динамо»

Понтус Вернблум, полузащитник ЦСКА – играл за «Гетеборг»

Астемир Гордюшенко, полузащитник ЦСКА – ходил в 3-й класс школы в Нальчике

Виктор Васин, защитник ЦСКА – закончил футбольную школу «Смена», перешел в «Спартак» из Нальчика

Марио Фернандес, защитник ЦСКА – играл за юношескую команду «Сан-Каэтану»

Бруно Варела, вратарь «Бенфики» – ходил в школу, играл за детскую команду «Понте Фриелаш»

Луизао, защитник «Бенфики» – проводил свой 4-й сезон в клубе

Руй Витория, главный тренер «Бенфики» – работал в клубе 3-го дивизиона «Фатима»

Дениз Айтекин, рефери матча ЦСКА – «Бенфика» – начал судить 2-ю бундеслигу

Артем Шмельков, комментатор матча ЦСКА – «Бенфика» – второй год работал в телекомпании «НТВ-Плюс»

Жозе Моуринью, главный тренер «Манчестер Юнайтед» – возглавлял «Челси», только что за рекордную для клуба сумму подписал Андрея Шевченко

Рафаэль Викки, главный тренер «Базеля» – играл за «Гамбург», выступавший в одной группе Лиги чемпионов с ЦСКА