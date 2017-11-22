Где после третьего тура Лиги чемпионов был «Спартак» и где – ЦСКА? Красно-белых феерическая победа над «Севильей» наполняла верой в светлое будущее. А красно-синие, потерпев второе беспросветное и унылое домашнее фиаско, все глубже, казалось, уходили в болотную топь со всеми своими скудными тактическими пожитками.

Очень даже легко представить: останься у цеэсковского руля Леонид Слуцкий, трясина засосала бы команду с головой. Ибо Леонид Викторович в своей практике необычайно подвержен инерции, не важно, положительной или неудачной, и склонен в пору кризиса или разводить руками – мол, а что я могу? – или приклеивать своим игрокам уничижительные эпитеты.

Виктор Гончаренко, как сейчас выясняется, – из другого теста. Посыпать голову пеплом или отчаиваться – категорически не в его правилах. А главное правило Виктора Михайловича – решать назревший вопрос Находить для этого ресурс, малозаметный постороннему взгляду. Весь год мы наблюдаем, как вдумчиво и адекватно тренер подтягивает ту или иную слабину, проявляющуюся в цеэсковской игре. То в атаке, то в обороне. Порой думалось: у Гончаренко есть основания отчаяться. Хвост вытянешь – нос увязнет. Потом наоборот. Баланс устанавливаться никак не желал, несмотря на истовое тренерское старание. А пословица, пришедшая с мудрого Востока, вроде бы предрекала тщетность дальнейших усилий такого рода: «Из кувшина может выйти только то, что было в нем!». В самую вроде бы точку про ограниченный кадровый ресурс ЦСКА.

Но Гончаренко поиск баланса продолжил. И едва после сентябрьско-октябрьского ступора, когда на цеэсковскую игру можно было смотреть, исключительно подчиняясь строгому приказу начальства, но ни разу – по своей воле, забрезжило (с возвращением Дзагоева), как Гончаренко вновь поменял приоритеты. Отправил на линию огня Вернблума, в отсутствие штатных дееспособных бойцов передовой. Швед если и не исполнит по-форвардски (хотя в Хабаровске и это сумел), так по-взрослому стянет на себя внимание обороняющихся.

Словом, Гончаренко будто выпустил на лигочемпионскую арену другую команду под тем же названием. ЦСКА отборочной поры и начала группового этапа был застегнут на все пуговицы и в атаке довольствовался минимализмом. ЦСКА образца ответной встречи с «Базелем» и нынешней с «Бенфикой» ничтоже сумняшеся завязывал встречный бой с обоюдными шансами – и в нем соперников перемалывал.

Со стороны Гончаренко – ни слова, ни намека в сторону клубного руководства: дескать, ну что ж вы путного нападающего мне купить не можете? Это Роберто Манчини ноет, ему, оказывается, пяти штатных нападающих в самом соку, и тех мало. А у Гончаренко – не покупают, значит, перекуем Вернблума в форварда. И атака тут же расцвела! (Другой вопрос, что российские арбитры распустили длинный язык шведа дальше некуда, и теперь он непростительно пропустит матч в Манчестере.)

А Массимо Каррера тем временем довел «Спартак» до того, что командный разум пробит до потери сознания ударами граблей…

Наверное, для всего этого нужен особый, штучный тренерский дар – чтобы не ныть, не отчаиваться, а все с новой силой, выдумкой и уверенностью решать злободневные вопросы.

И Гончаренко наделен этим даром, пожалуй, в большей мере, чем трое упомянутых его коллег.