– Мы довольны победой, она вполне заслуженная. После первого забитого мяча упустили нити игры, но потом быстро вернули. Цельно смотрелись и в атаке, и в обороне.

– Как поздравили Игоря Акинфеева с завершением неприятной серии?

– Мы все хотели прервать эту серию, но Игорь больше всех хотел. Своей карьерой и высоким классом он не заслужил такого антирекорда. Конечно, мы все его поздравили.

– Почему Щенникова не заменили в первом тайме, когда он только начал хромать?

– У нас такая команда, что все должны быть в строю. Все больные – в больнице. Вот Алексей Березуцкий пришел на костылях, и то думали, вдруг, понадобится. Это все шутки. На самом деле я надеялся, что Щенников сможет перебороть боль. Такие ситуации уже были. Но когда он перестал ходить, пришлось менять.

– ЦСКА вышел в весеннюю стадию еврокубков впервые за шесть лет. Какое психологическое состояние команды?

– У нас так часто идут игры, что загадывать далеко вперед не хочется. Да, мы выполнили задачу минимум. Но впереди еще много матчей. Давайте порассуждаем на эту тему в декабре.

– С «МЮ» не сыграют Натхо и Вернблум. Понтусу высказали претензии, что он получил карточку за разговоры?

– Понтус – умный парень, он сам для себя жесткий критик. Если он совершает какую-то глупость, тут же признает. Его агрессия, желание выиграть каждое единоборство, иногда подводит. Он понимает, когда что-то делает не так. И не повторяет ошибок.

РУЙ ВИТОРИЯ: ИСХОД МАТЧА С ЦСКА РЕШИЛИ ДЕТАЛИ

– Как вы объясните пять поражений в Лиге чемпионов?

– Эта кампания в Лиге чемпионов была для нас нетипичной. Результаты не соответствуют уровню команды. Не скажу, во всех матчах ЛЧ мы проигрывали по делу, исключение – выездная встреча с «Базелем». Мы со всеми сражались на равных, но соперник пользовался любым нашим промахом. Все пошло не так, как мы хотели. Но такова жизнь, последние два года мы выступали в Лиге чемпионов даже выше ожиданий. На этот раз кампания не удалась.

– Кто несет ответственность за провал в Лиге чемпионов?

– Никто не хотел, чтобы случился этот провал. Сейчас не время выяснять, кто виноват. Просто все началось не так хорошо, как хотелось. Но мы не собираемся сдаваться и верим в свои силы. Есть другие турниры, где нужно побеждать.

– Что пошло не так именно в матче с ЦСКА? Не сработал план на игру?

– Мы хотели навязать свою игру. Но соперник нам не позволил. ЦСКА чаще оказывался на нашей половине поля, быстро забил мяч. Был момент, когда мы чуть не сравняли счет. И матч мог бы завершиться по-другому. Потом случился тот автогол. В футболе все решают детали. Где-то был офсайд, где-то автогол, где-то не повезло при завершении атаки.

– Каково сейчас психологическое состояние команды?

– Мы расстроены, что вылетели из еврокубков. Но футболисты знают себе цену. У нас случались удачные серии, и в этот момент мы не думали, что лучшие в мире. Теперь же не скажу, что мы превратились в худшую команду из-за нескольких поражений в Лиге чемпионов.