Набрав 9 очков после пяти игр группового турнира Лиги чемпионов, ЦСКА продолжает борьбу за выход в плей-офф. С кучей травм, фактическим отсутствием нападающих, но прервавшейся антирекордной серией Игоря Акинфеева.

Последний раз ЦСКА играл в 1/8 главного турнира Европы весной 2012-го – тогда как раз в команду пришел Понтус Вернблум, и в первом же своем матче забил «Реалу» в «Лужниках». Сегодня, когда Оланаре, Чалов и Жамалетдинов своей игрой вынудили Виктора Гончаренко переквалифицировать шведа в форварды, эта деталь особенно забавна.

Будет очень обидно, если в итоге придется считать дополнительные показатели с «Базелем» – они не в пользу ЦСКА. Однако три победы в пяти матчах – результат, который в любом случае следует признать превосходящим ожидания большинства. Другой вопрос, чем это большинство руководствуется, но его обсудим как-нибудь потом.

Чем же все это объясняется, ведь последний раз три победы в группе ЦСКА одержал в 2009 году (тогда Акинфееву было 23 года, а Игнашевичу – 30)? Ответ прост – работа Виктора Гончаренко. Белорусский специалист, который добивался результата с куда более слабым по составу БАТЭ, смело перестроил команду на схему в три центральных защитника (которая весьма знакома большинству исполнителей), нашел позицию и роль для Витинью (что является едва ли не самой трудной задачей для сегодняшнего ЦСКА), и какими-то, только ему известными методиками, заставил армейцев буквально дышать огнем. Да, с «Манчестер Юнайтед» получился очередной «полет в космос», но в остальных играх ЦСКА демонстрировал не только опыт, удачливость и умение пользоваться чужими ошибками. ЦСКА – прежде всего – демонстрировал умение делать выводы из неудачных эпизодов, напомнил всем, что он умеет быть командой волевой (если угодно, исполняет игру с «Пари Сен-Жермен» в миниатюре), а в игре с «Бенфикой», наконец-то действовал разумно, спокойно и цельно все 90 минут. Чем бы поход в Лиге чемпионов не закончился – ЦСКА явно сделал шаг вперед.

Возможно, переместившись в Лигу Европы, армейцы будут иметь больше шансов на светлое будущее. Но ни один спортсмен не сойдет с этой дороги по доброй воле. Некоторым из футболистов московского клуба не так долго осталось радовать нас своим мастерством – кому вообще, а кому в этой форме. Но каждому из них хочется оставить свой след в истории. И – раз уж мы постоянно вспоминаем, что ЦСКА очень нужны деньги, – в ведомости тоже. Если сравнить, сколько Евгений Гинер потратил на игроков за свои 16 лет во главе ЦСКА, и сколько эти игроки принесли ему доходов – не факт, что первая сумма будет сильно превышать вторую.

Совсем недавно, когда ЦСКА бездарно проиграл «Базелю» на своем поле (сразу после того, как «Спартак» разнес в щепки «Севилью»), армейцев жалели и смотрели на них сверху вниз. Но жизнь, как говорится – лучший драматург. Виктор Гончаренко и его команда выдали два безукоризненных матча. Браво!