С тактической точки зрения наша команда провела идеальный матч. И вот почему.

Командировка Головина в правую зону

ЦСКА сделал ставку на свой правый фланг. По нему армейцы провели 49% атак. Это больше среднего показателя по сезону, хотя он тоже высок - 40%.

Армейцы не просто конструировали атаки на правом фланге, но и насыщали эту зону. Главным инструментом механизма был Александр Головин, регулярно поднимавшийся в эту зону из опорной. Голевая атака красно-синих, закончившаяся первым голом, началась именно с забега Головина за спины защитникам. Интересно, что в тройку лучших футболистов ЦСКА по количеству передач вошли сразу три футболиста, правой зоны - Фернандес (34), Головин (46) и Василий Березуцкий (48).

Виктор Гончаренко в очередной раз показал, что Головина можно ставить туда, где он нужнее. Во втором тайме гостевого матча с «Базелем» это была опорная зона, откуда Головин продвигал мяч в атакующую треть. И дважды задвинул на две голевые атаки. В игре с «Бенфикой» Гончаренко обнаружил слабое место на левом фланге соперника, который выглядел сырым. Дело в том, что левого защитнику - 34-летнему Элизеу - здесь помогали 24-летний центральный полузащитник Аугусто, в этой Лиги чемпионов сыгравший до этого лишь дважды, и 20-летний нападающий Гонсалвеш, тоже сыгравший дважды в текущем розыгрыше. Поэтому в их зону и поднимался Головин, а они его рывки зевали. За игру наш хавбек сделал одну ключевую передачу, дважды обыграл соперников, а точность его передач составила 89%! Но показательнее другое: Гонсалвеш и Аугусто покинули поле раньше всех своих партнеров - их заменили.

Как и первая голевая атака ЦСКА, вторая тоже рождалась на правом фланге. И если в случае гола Щенникова рывок совершил Головин, то прострел Витиньо выполнил Фернандес. Головин в этот момент находился у штрафной линии.

Контротбор на чужой половине

При потере мяча ЦСКА тут же вступал в отбор. Нет в составе красно-синих футболиста, который это бы не делал на чужой половине поля - центральные защитники регулярно поднимались за своими футболистами и дышали им в спину.





За игру армейцы совершили 17 удачных отборов. Шесть из них на чужой половине поля. Особенно преуспел Натхо - пять попыток в общей сложности, одна из них за районом средней линии. Вчера он в очередной раз показал, что комфортно чувствует себя в опорной зоне. Также за игру в активе ЦСКА 18 перехватов, пять из которых - на чужой половине. А здесь больше остальных преуспел Щенников - четыре всего и два на чужой половине. Да вот же почему его не хотел менять Гончаренко - в контротборе важность резвого Щенникова невозможно переоценить.

В агрессии ЦСКА соперника превзошел - 17 отборов против 8, 18 перехватов против 15. Из полевых футболистов хозяев лишь Щенников не совершил ни одного отбора, тогда как в составе «Бенфики» таких игроков сразу шесть!

Смелая игра ЦСКА на чужой половине поля уже стала для команды привычным делом. Показателен матч с «Локо»: даже оставшись в меньшинстве, коллектив Виктора Гончаренко не давал спуску железнодорожникам в моменты потерь мяча!

Первый гол ЦСКА был бы невозможен без смелости Фернандеса - он вступил в борьбу на линии штрафной и сохранил мяч своей команде!

Акцент Дзагоева и Витиньо на атаке

В поединке с «Бенфикой» смелость ЦСКА проявилась и в другом моменте. При обороне у своих ворот большую часть матча красно-синие оборонялись по схеме 5-2-2-1. Глубоко к своим воротам не садились Дзагоев, Витиньо и Вернблум. Они готовились бежать в контрвыпад! Значит, Гончаренко верил не только в них, но и в пару опорников Головин - Натхо. И он не ошибся - в обороне команда даже так сыграла надежно. А в первом тайме было сразу несколько контратак, когда подомная задумка могла завершиться успешно, но несколько подходов ЦСКА упустил.

Тройка Вернблум, Дзагоев, Головин в атаке многофункциональна - через этих ребят можно выйти вперед как длинной передачей (швед), так и короткой (россиянин и бразилец). В среду Вернблум показал умение удерживать мяч - сразу пять раз на нем фолили, что больше не случилось ни с одним футболистом. Показал себя Вернблум и в верховых единоборствах - шесть выигранных (четыре при атаках), лучший результат матча. О его вовлеченности в игру говорит количество передач - 34. Это третий (наравне с Фернандесом) результат в ЦСКА! С нападающими такое приключается редко.

Дзагоев запомнился тремя ударами (больше не пробил никто), Витиньо дважды вывел на удар партнеров. Кстати, всего ЦСКА нанес 11 ударов. Как и «Бенфика». Но наша команда чаще била из штрафной - шесть против трех.

Схема ЦСКА стала меняться на более оборонительную лишь при счете 2:0. Сначала на 5-3-2, чуть позже, когда пошли замены, на 5-4-1. И наша команда спокойно довела дело до победы.

Суперматч Натхо

Матч с «Бенфикой» удался абсолютно всем игрокам ЦСКА. К примеру, вышедший на поле на 83-й минуте Астемир Гордюшенко успел совершить два отбора! Но все же есть футболисты, которых стоит отметить отдельно. Помимо атакующей троки с Вернблумом в роли главнокомандующего.

В первую очередь это Натхо. Сразу трижды он выводил партнеров на удар. Плюс совершил пять отборов. Это лучшие показатели матча. Именно с передачи Натхо Георгий Щенников открыл счет.

Во-вторых, Георгий Щенников. Он совершил больше всех перехватов, несмотря на сыгранный тайм! А в голевом эпизоде Георгий разобрался так же по-энштейновски расчетливо - не занервничал, доиграл эпизод до верного. Такого уверенного Щенникова до этого сезона мы не видели.

В-третьих, все центральные защитники. Как они поджимали зону, глуша атаки далеко от своих ворот! Чем запомнился хваленый Жонас? Одним ударом с игры и тем мимо створа. Еще дважды он бил со штрафных, но это другая история.

К сожалению, глубоким вечером среды ЦСКА насолил «МЮ», уступивший «Базелю» (0:1). Теперь команде Виктора Гончаренко для выхода из группы нужно обязательно набирать очки на «Олд Траффорд», но даже трех может не хватить. А как их набрать без Вернблума и Натхо, получившего дисквалификации? Подобным образом Жозе Моуринью российскую команду уже подставлял. Но во что для российском команды вылилось поражение «Челси» от «Порту» в 2004 году (1:2), болельщикам ЦСКА напоминать точно не нужно.

Далай-лама однажды сказал: «Не получить желаемого - это иногда и есть везение». Как знать, как все обернется в случае ЦСКА. Свою состоятельность на европейской арене команда Виктора Гончаренко уже показала.

Скриншоты: «Матч ТВ».