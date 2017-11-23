1 декабря в Кремле состоится жеребьевка чемпионата мира, который в России уже все заждались. Гари Линекер и Мария Командная проведут церемонию распределения всех 32-х команд, отобравшихся в Россию.

Со 2 декабря вся Россия будет обсуждать как же повезло нашей национальной сборной с группой, либо будет сетовать на неудачный жребий. За неделю до этой волнительной церемонии остается гадать, надеяться на удачу и грустить от того, сколько выдающихся игроков не смогли вывести свою сборную на мундиаль.

«Советский спорт» составил свою символическую сборную «неудачников» ЧМ-2018.

Джанлуиджи Буффон

Страна: Италия

Позиция: Вратарь

Возраст: 39 лет

Чемпион мира 2008 года, 10-кратный чемпион Италии, обладатель Кубка УЕФА

Безусловно, Джиджи – это главная потеря чемпионата мира в России. Весь мир удивлялся его высочайшему уровню, и это в 39 лет. Все ждали сказки, по которой великий Буффон завершит карьеру в национальной сборной после мундиаля, а самый ярые фанаты Италии, верили, что это произойдет с кубком мира в руках. Но этому было не суждено сбыться. Второе место в отборочной группе, квалификация со Швецией и… поражение. Уверен, что даже шведы плакали вместе с Буффоном на послематчевом интервью. Потеря Джанлуиджи настолько велика, что игрок «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич готов был отдать свое место голкиперу сборной Италии. Конечно, такое невозможно, но такое признание достойно уважения.

Давид Алаба

Страна: Австрия

Позиция: Защитник

Возраст: 25 лет

6-кратный чемпион Германии, Победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА

Давид Алаба является одним из лучших крайних левых защитников современности. Можно, конечно, вспомнить Марсело или Аспиликуэту, но они уже собирают вещи в Россию. Давида можно отнести к той категории игроков, которым не повезло со сборной. В «Баварии» дела у него складываются весьма хорошо, а вот с Австрией Алаба звезд с неба не хватает. Не будет хватать и его в России, его сольных проходов и мощных дальних ударов.

Джорджо Кьеллини

Страна: Италия

Позиция: Защитник

Возраст: 33 года

Призер Олимпийских игр, 6-кратный чемпион Италии

Кьеллини является одним из самых опытных игроков сборной Италии. Он прошел через составы сборной, начиная с юношеской заканчивая олимпийской. И в «Ювентусе», и в национальной сборной Кьеллини игрок основного состава. Трехкратный лучший защитник чемпионата Италии. Сложно представить, что с такими игроками Италия не смогла обыграть Швецию без Ибрагимовича.

Леонардо Бонуччи

Страна: Италия

Позиция: Защитник

Возраст: 30 лет

7-кратный чемпион Италии

Наряду с Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи, Бонуччи составлял наводящую страх связку в обороне «Ювентуса» и сборной. В какой момент опытная связка дала сбой – не понятно. Видимо, когда летом этого года Леонардо после 7 лет в «Ювентусе» перешел в «Милан». Леонардо стал получать 8 миллинов евро в год, что является самой высокой зарплатой в серии А. Этих денег ему хватит приехать в Россию, но только чтобы купить билет на матч и посмотреть его с трибун.

Антонио Валенсия

Страна: Эквадор

Позиция: Защитник

Возраст: 32 года

2-кратный победитель АПЛ, победитель Лиги Европы

Эквадорец Валенсия является одним из самых стабильных крайних правых защитников, способных закрывать всю бровку. Антонио Валенсия пережил все тренерские перемены в «Манчестер Юнайтед», и у всех тренеров был основным игроком. Таким фланговым защитникам, как Валенсия и Алаба позавидует любая сборная.

Миралем Пьянич

Страна: Босния и Герцеговина

Позиция: Полузащитник

Возраст: 27 лет

Чемпион Италии, обладатель Кубка Италии

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич обладает волшебной правой ногой. Его тонкие передачи и радиоуправляемые штрафные удары сделали ему имя в «Роме». В прошлом году Миралем перебрался в «Ювентус», в котором он, наконец, завоевал титул чемпиона и обладателя Кубка Италии. В молодости Пьянич выступал за молодежную сборную Люксембурга, но в 2008 году выбрал Боснию и Герцеговину. В «Ювентусе» Пьянич заменяет великого Андреа Пирло, что сделать непросто, но босниец справляется.

Артуро Видаль

Страна: Чили

Позиция: Полузащитник

Возраст: 30 лет

2-кратный победитель Кубка Америки, 4-кратный чемпион Италии, 2-кратный чемпион Германии

Отсутствие Видаля и всей сборной Чили буквально потрясла российских болельщиков. Чилийцы так показали себя на Кубке конфедераций, как команда и как болельщики, что их возвращения в 2018 ждали с нетерпением. Сам Видаль является буквально машиной по завоеванию титулов. Сначала в Италии с «Ювентусом» выигрывал чемпионат один за другим, теперь в Германии с «Баварией». В сборной дважды обыграть в финале Кубка Америки Аргентину дорогого стоит. Артуро игрок скандальный, но безумно талантливый.

Очень жаль, что следующим летом мы не увидим самоотдачу и голы Видаля и не услышим с трибун кричалку «Чи-Чи-Чи, Ле-Ле-Ле, Вива Чили!».

Марко Верратти

Страна: Италия

Позиция: Полузащитник

Возраст: 25 лет

4-кратный чемпион Франции

Верратти стал одним из немногих игроков, которые получили приглашение в сборную, играя во втором дивизионе в «Пескаре». Марко Верратти довольно скоро перебрался в «ПСЖ», где стал основным игроком. Он попадал в символическую сборную французской лиги, а так же в пятерку лучших молодых игроков Лиги чемпионов в сезоне-2012/13. К Веррати проявляют интерес практически все гранды, однако, «ПСЖ» и сам уже становится таким клубом.

Алексис Санчес

Страна: Чили

Позиция: Крайний атакующий полузащитник

Возраст: 28 лет

2-кратный победитель Кубка Америки, чемпион Испании, обладатель Суперкубка УЕФА

Алексис Санчес вместе с Артуро Видалем являются лидерами, и уже легендами чилийского футбола. Еще в 2007 году журнал World Soccer включил Санчеса в список талантливых игроков, и не прогадал. Его заметила «Барселона», когда Алексис выступал в «Удинезе». В Каталонии о нем узнал весь мир. Сейчас Санчес играет в «Арсенале», но слухи о его переходе в другие топ-клубы не угасает каждое трансферное окно.

Гарет Бэйл

Страна: Уэльс

Позиция: Крайний атакующий полузащитник

Возраст: 28 лет

Чемпион Испании, 3-кратный победитель Лиги чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА

Еще один игрок, которому не повезло со сборной. Бэйл стал одним из самых дорогих игроков после перехода в «Реал». Скорость, мощная и точная левая нога, удар головой и еще раз скорость – вот особенности игры валлийца. Последнее время Бэйл часто получал травмы и, видимо, поэтому не смог помочь преодолеть своей сборной отборочный турнир. Хотя после Евро-2016, где валлийцы взяли бронзу, сложно было представить чемпионат мира в России без этой британской сборной и ее главной звезды.

Пьер-Эмерик Обамеянг

Страна: Габон

Позиция: Нападающий

Возраст: 28 лет

Обладатель Кубка Германии, 2-кратный обладатель Суперкубка Германии

Обамеянг является одним из сильнейших центрфорвардов современности, правда, в составе «Борруссии» и сборной Габона ему сложно бороться за высокие титулы, хотя и они у нападающего имеются. Слухи о его переходе в «Реал» идут уже около года, и то, что он в ближайшее время сменит клубную прописку сомнений нет, но выход Габона на мундиаль задача из серии «Миссия невыполнима».

Помимо одиннадцати основных футболистов, в символическую сборную можно отнести еще ряд игроков, достойных попадания в нее. Их мы отнесли к запасным игрокам:

Клаудио Браво - вратарь (Чили)

Дэйли Блинд - защитник (Нидерланды)

Арьен Роббен - полузащитник (Нидерланды)

Марек Гамшик - полузащитник (Словакия)

Андрей Ярмоленко - полузащитник (Украина)

Генрих Мхитарян - полузащитник (Армения)

Кристиан Пулишич - полузащитник (США)

С таким составом сборная может претендовать на самые высокие результаты на чемпионате мира. Идея о том, чтобы 32-я команда была составлена из игроков выбывших сборных, звучала уже много раз. Кто знает, может быть когда-нибудь это будет возможным.

А вот сборная по версии официального твиттера ФИФА ЧМ-2018