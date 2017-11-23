Последние матчи ЦСКА в Лиге чемпионов и контрольные встречи сборной России явили одну общую деталь, которая намекает, что Василий Березуцкий должен быть в заявке сборной России на ЧМ-2018.

Собственно, почему всплыла эта тема? Все просто. В этом году Станислав Черчесов признавался, что в случае необходимости Василий Березуцкий вернется в сборную России. В свою очередь сам защитник говорил, что не прочь сыграть на ЧМ-2018, но решать должен главный тренер. Чтобы вспомнить слова тренера и игрока, нужен был повод. И вот сейчас он появился.

СХОДСТВО ФИЛОСОФИЙ

Удивительное дело: ЦСКА перестал пропускать в Лиге чемпионов, когда оказался на краю пропасти. Произошло это в первом тайме гостевого матча с «Базелем», который ЦСКА проиграл. Но в итоге одержал победу (2:1), перейдя на агрессивную игру, основными элементами которой стали контротбор на чужой половине поля и прессинг. Подобным образом ЦСКА играл и на протяжении большей части матча с «Бенфикой» (2:0). И вот сухая серия команды составляет уже 148 минут!

Для любой российского коллектива подобное достижение в групповом этапе главного еврокубка Старого Света почетно, а для ЦСКА, провалившего несколько групповых раундов подряд, почетно вдвойне. Прекрасно оно тем, что закономерно. Во втором тайме игры с «Базелем» армейцы позволили нанести сопернику лишь три удара из штрафной площадки, с игры из которых только два. «Бенфика» за 90 минут московского матча лишь трижды угрожала воротам Игоря Акинфеева из пределов штрафной, причем дважды со стандартов. Выбрав агрессивную тактику, ЦСКА Виктора Гончаренко удалось максимально осложнить соперникам жизнь.

В ЦСКА при обороне классно играли все, в том числе защитники. Они смогли заставить забыть о нападающих соперника. И при позиционной обороне, и при контротборе оборонцы красно-синих приклеивались к нападающим, как только на них шел мяч.

В игре с «Бенфикой» Василий Березуцкий никому не давал спуска, а особенно затерзал Гонсалвеша. Под натиском опытного оборонца форвард потерялся (18 передач, точность - 66%) и был заменен в перерыве. Из нападающих «Бенфики» вообще никто себя не проявил.

На фоне такой игры ЦСКА вспомнилось, что так же агрессивно старается играть сборная России! В частности, Испании наша команда забила два мяча в результате прессинга!

Поставь любого армейского защитника в сборную России - и он идеально впишется в ее философию. И если возрастному Игнашевичу (38 лет) может быть тяжело играть через несколько дней на большом турнире, то Василий Березуцкий (35 лет) трудностей испытать не должен.

Схожесть философий клуба и сборной - 1:0 в пользу того, что Березуцкий сборной России на домашнем чемпионате мира нужен.

ИСТОРИЯ ГУСА ХИДДИНКА

Последний успех сборной России датирован Евро-2008. Базовым клубом той сборной был «Зенит» Дика Адвоката. Команды роднили как схемы игры (обе действовали в два центральных защитника), так и философия (атакующий футбол). Гусу Хиддинку грех было не строить команду на базе зенитовских принципов, ведь весной того года питерцы выиграли Кубок УЕФА. Ключевыми игроками той сборной были три представителя «Зенит»: Александр Анюков, Константин Зырянов и Андрей Аршавин. Подобным может похвастаться лишь ЦСКА - Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич и Юрий Жирков. Но атакующую игру футболисты «Зенита» определяли в большей степени, у ЦСКА заметную роль впереди играл лишь Жирков.Если перед ЧМ-2018 Станислав Черчесов решит опереться на игру какой-либо команды, то ЦСКА - один из фаворитов. Во-первых, они уже похожи - стилистически. Во-вторых, в ЦСКА много наших игроков. Постоянно в сборную вызываются Головин, Дзагоев, Васин и Акинфеев. Плюс потенциально команду могут усилить Василий Березуцкий и Георгий Щенников. Щенников очень полезен в контротборе, так как наделен скоростными качествами. В игре с «Бенфикой» он это показал, четырежды перехватив мяч за один тайм. И стал лучшим футболистом матча по этому показателю! Не зря Виктор Гончаренко не хотел его менять, когда Георгий получил повреждение. Успешный опыт Хиддинка в построении сборной на базе клуба - 2:0 в пользу того, что Березуцкий сборной России нужен.

ВАРИАТИВНОСТЬ, ОПЫТ И КОНКУРЕНТЫ

Наконец, конкуренты. У сборной России сформировалось основное сочетание защитников - Виктор Васин, Георгий Джикия и Федор Кудряшов. По ним вопросов нет. А вот дальше..

Допустим, Илья Кутепов - молодой и перспективный. Только что он добротно сыграл против «Марибора» в Лиге чемпионов, не имея перед этим игровой практики. Но чем Роман Нойштедтер, регулярно вызывающийся в сборную России, лучше Василия Березуцкого? Березуцкий не только регулярно показывает высокий уровень в чемпионате России и Лиге чемпионов, но и играет со сборниками за ЦСКА. «Фенербахче» в Лиге чемпионов не видно. А Нойштедтера сложно назвать перспективным - сейчас ему 29 лет.

Очень важный фактор - в этом сезоне Василий Березуцкий играет как правого центрального защитника, так и самого центрального. В сборной России на позиции центрального защитника играет в основном Васин. Что будет, если он получит дисквалификацию или повреждение? Василий - готовая замена.

3:0 в пользу того, что Березуцкий должен быть в заявке сборной России на ЧМ-2018. Она же и главная: Василий и играет регулярно в больших встречах, и уровень показывает, и опыта ему не занимать.

Скриншоты: «Матч ТВ».