- Мы себя загнали в сложную ситуацию, когда только победа давала шанс продолжать борьбу за выход из группы. Тяжелый был матч. Очень хорошие качества показала группа атаки. Первый гол просто великолепный, да и второй тоже. Мы боялись стандартных положений «Копенгагена», так как в них они сильнее и по росту, и по агрессии. В какой-то мере лучшие качестве соперника смогли блокировать. А еще для нас была неожиданность, что в атаке вышел всего один форвард.

- Как вам перфоманс болельщиков?

- Потрясающий! Фанаты устроили настоящий праздник. Да и количество зрителей на матче, кажется, было рекордным. Они с нами, а мы с ними. Спасибо за поддержку. Болельщики помогли обыграть «Копенгаген».

- Тренер «Копенгагена» сказал, что Фарфан забил два случайных гола. Что ответите?

- Голы случайными не бывают. Первый мяч – это потрясающая комбинация. На маленьком пространстве Миранчук и Фернандеш играли в короткий пас, и все передачи были острые. Когда играют 10 на 10 на одной половине поля, быстрый удар может нанести только большой мастер. Случайного здесь ничего не было.

- Фарфан отправится в Хабаровск, учитывая, сколько он летал в последнее время?

- Он как космонавт, слетал в Новую Зеландию, вовремя прибыл, хорошо подготовился. В футболе побеждает тот, кто больше вкладывает душу, у кого выше мотивация. В первом тайме у нас все-таки не было такой агрессии, которая нужна для победы. Сами загнали себя в очень сложную ситуацию. Еще один момент, - добавляет Семин. - Конечно, и погодные не лучшие. Иной раз поле в плохом состоянии или очень холодно. Нам всем нужно это перетерпеть, чтобы выйти на новый уровень. Теперь нужно на волевых сыграть в Хабаровске. Какими бы условия в нашем чемпионате ни были, мы должны быть стойкими. Только тогда сможем занять очень высокое место. Вот говорят, что «Локомотив» стонет из-за матча в Хабаровске. Ничего он не стонет, «Локомотив» хочет правильного отношения к футбола. Определите, когда можно играть, а когда нельзя. «Локомотив» хочет играть на хороших полях, хочет видеопросмотры. Что говорит УЕФА? При минус 15 не рекомендует играть. Так давайте придерживаться международных правил.

СТОЛЕ СОЛЬБАККЕН: ГОЛЫ ФАРФАНА - СЛУЧАЙНОСТЬ

Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен остался доволен игрой своей команды и назвал голы Джефферсона Фарфана случайностью.

- Не думаю, что мы провалились. Мы сыграли очень хороший матч против лидера чемпионата России. После пропущенного гола сумели вернуться в игру. В эпизоде со вторым голом мы действовали довольно медленно. Но в целом это было хорошее выступление.

- Тяжело ли играть в России? Где климат хуже: здесь или в Дании?

- Я вообще из Норвегии, поэтому очень ждал этой поездки в Россию. Ничего необычного для меня в холодном климате нет.

- Помните ли вы Фарфана по немецкому чемпионату? Почему его не удалось сдержать?

- Думаю, оба его гола в какой-то степени случайность. Но Фарфан очень умный футболист, он хорошо читает игру. Такие обычно и решают исход матчей.