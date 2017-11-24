Виталий Денисов: Семин сказал, что в матче с «Копенгагеном» нужна только победа
Московский "Локомотив" одержал победу в пятом туре группового раунда Лиги Европы над датским "Копенгагеном" со счетом 2:1, поэтому после матча железнодорожники были в хорошем настроении и с удовольствием общались в представителями СМИ.
"ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ "ЛОКОМОТИВУ" ПОМОГЛО ПРЕОДОЛЕТЬ УСТАЛОСТЬ"
Первым к журналистам вышел автор дубля перуанский нападающий Джефферсон Фарфан.
- Это была очень сложная игра. За 90 минут наша команда проделала очень большую работу. Это стало нашим ключом к победе сегодня. Отдаем себе отчет, что в понедельник нас ждет тяжелая игра в Хабаровске. Матч с "Копенгагеном" теперь забыт, будем готовиться к матчу со СКА.
- Правда ли, что перед этим матчем вы почти не тренировались?
- За последнюю неделю я провел в самолетах около 50 часов, потому что выступал за сборную Перу. Поэтому вполне нормально, что я вернулся уставшим, но то желание помочь и сборной, и "Локомотиву" помогло мне преодолеть физическую усталость.
- Помните, когда последний раз делали дубль?
- Да, в ворота "Зенита".
- После 50 часов в самолете полет в Хабаровск уже не так страшен?
- Я уже привык к долгим поездкам. Для меня это будет просто очередной длительный полет. Главное, чтобы мы вернулись из Хабаровска с позитивными впечатлениями.
"ХОТИМ ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ С ПЕРВОГО МЕСТА"
Полузащитник Алексей Миранчук также поделился впечатлениями от встречи с датчанами.
- Игра получилась тяжелой, но главное - это победа, с которой я всех и поздравляю.
- Принципиально ли "Локомотиву" занять первое место в группе?
- Конечно, главное выйти, но мы всегда играем на победу и хотим выйти из группы с первого места.
- Есть ощущение, что команде это удастся сделать?
- Конечно, есть. Настраиваемся только на победу и выход из группы.
- Как объяснить тот факт, что "Локомотив" меньше соперника владел мячом?
- Мы проиграли во владении мячом, но выиграли матч. Те, кто владеет мячом, не всегда выигрывают матчи. А в футболе главное - результат. Мы достигли его.
- Но желание было отдать инициативу сопернику?
- Когда вели в счете, соперник наседал, много навешивал и всеми силами старался забить, поэтому мы немного отошли назад и стали ловить соперника на контратаках.
- Фарфан много налетал перед матчем. Ожидали от него такой результативности?
- Его если с самолета отправить сразу на поле, он все равно покажет свой класс, так что совсем не удивлен.
"ИГРАЛИ И ПРИ ХУДШИХ УСЛОВИЯХ"
Защитник Виталий Денисов также отметил важность победы над "Копенгагеном" с точки зрения турнирной стратегии.
- Если говорить с точки зрения турнирной таблицы, то игра была очень важна. Перед игрой главный тренер сказал, что надо выигрывать кровь из носа - не устроит ничего, кроме победы.
- Согласны ли вы с тем, что "Копенгаген" атаковал много, но не остро?
- Местами были навалы и становилось тяжело, но мы справились благодаря хорошей игре в обороне и взаимной подстраховке.
- Благодаря чему "Копенгагену" и "Шерифу" удается бороться с "Локомотивом" на равных?
- Благодаря желанию и самоотдаче. Они использовали свои моменты, а мы - нет.
- Три российские команды уже вышли в евровесну. Остался только "Локомотив".
- Раз вышли, значит, будем догонять.
- Догонять всегда тяжело.
- Ничего, иногда сложнее находиться наверху, потом больнее падать.
- После сегодняшних климатических условий уже не пугает полет в Хабаровск?
- Большинство из нас играло и при худших условиях - "минус 10, "минус 15". Это нас не пугает, но вот риск получить травму и правда увеличивается. От нас тут ничего не зависит, как нам скажут, так и будет. Скажут лететь в Хабаровск, полетим.
- Видели, что футболисты ЦСКА в Хабаровске получили травмы?
- Конечно, хотелось бы более приемлемых условий, все-таки у каждой команды есть запасной стадион. В принципе, можно было бы сыграть там, но если скажут лететь в Хабаровск, что делать? Мы же не будем говорить, что не хотим лететь и нас не устраивают условия.
"ЧТО ОЖИДАЛИ, ТО И ПОЛУЧИЛОСЬ"
Полузащитник Александр Коломейцев, в свою очередь, отметил, что железнодорожники были хорошо готовы к игре, а соперник ничем не удивил.
- Впечатления после матча положительные. Готовились к нему как к обычной игре.
- Холодно было?
- Сегодня было еще нормально. Не знаю, что будет в Хабаровске, слетаем - узнаем.
- Датчане чем-нибудь удивили?
- Нет. Мы играли с ними в первом туре Лиги Европы, поэтому знали, к чему готовиться. Посмотрели теорию. Что ожидали, то и получилось. Думали, что они сыграют в два форварда, а не в один, но это ничего не поменяло. Радует, что болельщики пришли на матч, даже в такую погоду. Спасибо за поддержку.