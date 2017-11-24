Московский "Локомотив" одержал победу в пятом туре группового раунда Лиги Европы над датским "Копенгагеном" со счетом 2:1, поэтому после матча железнодорожники были в хорошем настроении и с удовольствием общались в представителями СМИ.



"ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ "ЛОКОМОТИВУ" ПОМОГЛО ПРЕОДОЛЕТЬ УСТАЛОСТЬ"

Первым к журналистам вышел автор дубля перуанский нападающий Джефферсон Фарфан.

- Это была очень сложная игра. За 90 минут наша команда проделала очень большую работу. Это стало нашим ключом к победе сегодня. Отдаем себе отчет, что в понедельник нас ждет тяжелая игра в Хабаровске. Матч с "Копенгагеном" теперь забыт, будем готовиться к матчу со СКА.

- Правда ли, что перед этим матчем вы почти не тренировались?

- За последнюю неделю я провел в самолетах около 50 часов, потому что выступал за сборную Перу. Поэтому вполне нормально, что я вернулся уставшим, но то желание помочь и сборной, и "Локомотиву" помогло мне преодолеть физическую усталость.

- Помните, когда последний раз делали дубль?

- Да, в ворота "Зенита".

- После 50 часов в самолете полет в Хабаровск уже не так страшен?

- Я уже привык к долгим поездкам. Для меня это будет просто очередной длительный полет. Главное, чтобы мы вернулись из Хабаровска с позитивными впечатлениями.

"ХОТИМ ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ С ПЕРВОГО МЕСТА"

Полузащитник Алексей Миранчук также поделился впечатлениями от встречи с датчанами.

- Игра получилась тяжелой, но главное - это победа, с которой я всех и поздравляю.

- Принципиально ли "Локомотиву" занять первое место в группе?

- Конечно, главное выйти, но мы всегда играем на победу и хотим выйти из группы с первого места.

- Есть ощущение, что команде это удастся сделать?

- Конечно, есть. Настраиваемся только на победу и выход из группы.

- Как объяснить тот факт, что "Локомотив" меньше соперника владел мячом?

- Мы проиграли во владении мячом, но выиграли матч. Те, кто владеет мячом, не всегда выигрывают матчи. А в футболе главное - результат. Мы достигли его.

- Но желание было отдать инициативу сопернику?

- Когда вели в счете, соперник наседал, много навешивал и всеми силами старался забить, поэтому мы немного отошли назад и стали ловить соперника на контратаках.

- Фарфан много налетал перед матчем. Ожидали от него такой результативности?

- Его если с самолета отправить сразу на поле, он все равно покажет свой класс, так что совсем не удивлен.

"ИГРАЛИ И ПРИ ХУДШИХ УСЛОВИЯХ"

Защитник Виталий Денисов также отметил важность победы над "Копенгагеном" с точки зрения турнирной стратегии.

- Если говорить с точки зрения турнирной таблицы, то игра была очень важна. Перед игрой главный тренер сказал, что надо выигрывать кровь из носа - не устроит ничего, кроме победы.

- Согласны ли вы с тем, что "Копенгаген" атаковал много, но не остро?

- Местами были навалы и становилось тяжело, но мы справились благодаря хорошей игре в обороне и взаимной подстраховке.

- Благодаря чему "Копенгагену" и "Шерифу" удается бороться с "Локомотивом" на равных?

- Благодаря желанию и самоотдаче. Они использовали свои моменты, а мы - нет.

- Три российские команды уже вышли в евровесну. Остался только "Локомотив".

- Раз вышли, значит, будем догонять.

- Догонять всегда тяжело.

- Ничего, иногда сложнее находиться наверху, потом больнее падать.

- После сегодняшних климатических условий уже не пугает полет в Хабаровск?

- Большинство из нас играло и при худших условиях - "минус 10, "минус 15". Это нас не пугает, но вот риск получить травму и правда увеличивается. От нас тут ничего не зависит, как нам скажут, так и будет. Скажут лететь в Хабаровск, полетим.

- Видели, что футболисты ЦСКА в Хабаровске получили травмы?

- Конечно, хотелось бы более приемлемых условий, все-таки у каждой команды есть запасной стадион. В принципе, можно было бы сыграть там, но если скажут лететь в Хабаровск, что делать? Мы же не будем говорить, что не хотим лететь и нас не устраивают условия.

"ЧТО ОЖИДАЛИ, ТО И ПОЛУЧИЛОСЬ"

Полузащитник Александр Коломейцев, в свою очередь, отметил, что железнодорожники были хорошо готовы к игре, а соперник ничем не удивил.

- Впечатления после матча положительные. Готовились к нему как к обычной игре.

- Холодно было?

- Сегодня было еще нормально. Не знаю, что будет в Хабаровске, слетаем - узнаем.

- Датчане чем-нибудь удивили?

- Нет. Мы играли с ними в первом туре Лиги Европы, поэтому знали, к чему готовиться. Посмотрели теорию. Что ожидали, то и получилось. Думали, что они сыграют в два форварда, а не в один, но это ничего не поменяло. Радует, что болельщики пришли на матч, даже в такую погоду. Спасибо за поддержку.