В чем интрига сезона?

По итогам прошлого сезона Россия опередила Португалию и закончила еврокубковый год на шестой строчке таблицы коэффициентов УЕФА. Это позволит нам в сезоне-2018/19 делегировать три команды в Лигу чемпионов и столько же в Лигу Европы. Чтобы так было и в сезоне-2019/20, в нынешнем еврокубковом розыгрыше России нужно не дать Португалии опередить себя. Если этого сделать не получится, то в Лигу чемпионов мы сможем заявить опять лишь две команды и три в Лигу Европы.

При удачном выступлении Россия может потеснить с пятой строчки Францию. Но это непринципиально, так как и пятая, и шестая страны имею три путевку в Лигу чемпионов и три в Лигу Европы. Различие в одном: у пятой страны сразу две команды начнут турнир в групповом этапе младшего еврокубка, тогда как у шестой лишь одна.

Как считаются коэффициенты?

За выигранный матч в основном раунде (все игры, начиная с группового этапа) команда получает два очка, а за ничью одно. Чтобы определить вклад участника соревнования в таблицу коэффициентов, нужно разделить заработанные им очки на количество участвующих в еврокубках команд от страны. Например, победив «Бенфику», ЦСКА принес в нашу копилку 0,4 балла (2/5).

Очки даются не только за победы и ничьи, но и в виде бонусов. Например, попадание в групповой этап Лиги чемпионов стоит четыре очка. Выше ценится только выход в плей-офф – пять очков. Если «Спартак» (или ЦСКА) в этом сезоне выйдет в плей-офф, то принесет России 1,000 баллов. Одним бонусным очком оценивается выход в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов, а также в эти стадии Лиги Европы

Как Россия, Португалия и Франция сыграли на этой неделе?

Российские клубы провели отличную неделю, набрав 1.400 баллов! Это приятно по двум причинам. Во-первых, столь успешной недели у нас в нынешнем еврокубковом розыгрыше еще не было. Во-вторых, предыдущая игровая неделя – в начале ноября, перед паузой на матчи сборных – получилась для России худшей в текущем сезоне – всего 0.600 баллов.

В Лиге Европы победы одержали «Зенит» (2:1 над «Вардаром») и «Локомотив» (2:1 над «Копенгагеном»), в Лиге чемпионов ЦСКА победил (2:0 «Бенфику») и лишь «Спартак» сыграл вничью (1:1 с «Марибором»). Если бы «Спартак» не пропустила на последней минуте, то российские клубы пополнили бы еврокубковую копилку на 1.600 баллов.

Португальские и французские клубы на этой неделе выступили не столь успешно – 0.833 балла и 1.167.

Сразу две португальские команды потерпели поражения – «Бенфика» в Лиге чемпионов уступила ЦСКА (0:2), а «Витория Гимарайнш» в Лиге Европы – «Ред Булл Зальцбургу» (0:3). «Порту» сыграл вничью с «Бешикташем» в Лиге чемпионов (1:1). Победы одержали «Спортинг» (3:1 над «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов) и «Брага» (3:1 у «Хоффенхайма» в Лиге Европы).

У французских клубов на пятерых три победы и одна ничья. В общем, как у нас, но у России стартовало меньшее количество команд, поэтому баллов мы набрали больше. «ПСЖ» в Лиге чемпионов обыграл «Селтик» (7:1), «Ницца» в Лиге Европы – «Зюльте Варегем» (3:1), а «Лион» в этом же турнире – «Аполлон» (4:0). «Марсель» в Лиге Европы сыграл вничью с «Коньяспором» (1:1). И уже привычно неудачно выступил «Монако», проигравший «Лейпцигу» (1:4).

О том, что неделя для России вышла очень успешной, можно понять, посмотрев на вступление Англии – клубы с Туманного Альбиона обогатили свою копилку лишь на 1.000 баллов. Британцы потерпели два поражения в Лиге Европы – «Арсенал» проиграл «Кельну» (0:1), а «Эвертон» – «Аталанте» (1:5). В Лиге чемпионов осечки допустили «МЮ» (0:1 с «Базелем») и «Ливерпуль» (3:3 против «Севильи»). Провальной для родоначальников футбола неделе не дали состояться «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», одержавшие победы в Лиге чемпионов – соответственно над «Карабахом» (4:0), «Фейеноордом» (1:0) и дортмундской «Боруссией» (2:1).

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА Страна Результат сезона-2017/18 Коэффициент Клубы (Осталось/стартовало) 1. Испания 9.857 97.141 7/7 2. Англия 10.642 70.176 7/7 3. Италия 9.833 68.749 6/6 4. Германия 5.428 66.998 6/7 5. Франция 7.333 52.248 5/6 6. Россия 8.600 49.382 4/5 7. Португалия 6.500 44.082 5/6

Какие у нас перспективы?

У России громадный отрыв от Португалии – 5.300 баллов. Чтобы отыграть такое, португальским командам нужно одержать 16 побед при условии, что наши команды даже вничью играть не будут. Это утопия. Важно, что ЦСКА оставил без еврокубковой весны «Бенфику». Плюс близка к вылету из Лиги Европы «Витория Гимарайнш».

Но приблизиться к России Португалия в следующем туре может – если «Порту» на своем поле обыграет «Монако», то выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Это очень вероятно. Тогда драконы получат пять бонусных очков – 0.833 балла. Продолжат выступление в Европе «Спортинг» и «Брага». Но все идет к тому, что у нас таких клубов будет четыре, поэтому переживать не за что.

От Франции Россия отстает на 2.866 баллов. Чтобы отыграть такое, российским командам нужно одержать на семь побед больше. Плюс разжиться на одну ничью больше, чем Франция. Это реально, но сложно. У Франции уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов «ПСЖ», а в плей-офф Лиги Европы – «Ницца» и «Лион». «Марселю» для выхода в 1/16 младшего еврокубка достаточно сыграть вничью с «Ред Булл Зальцбургом» в последнем туре. Значит, бездействовать французы весной не будут.