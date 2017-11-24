«Локомотиву» осталось выбраться из закрутки с «Шерифом» и «Копенгагеном», должным образом сыграв в последнем групповом туре с чешским провинциалом, – и российская премьер-лига делегирует в весенние плей-офф четыре клуба, вернувшись к уровню 2011-2012 гг.

С одной стороны, нынешний лидер чемпионата известен умением выполнить конкретную задачу. Начиная с весенней победы в Кубке и завершая на сей момента выигрышем у «Копенгагена» матча, который выиграть было необходимо. Даже позиционная атака нашлась по такому случаю в железнодорожных резервуарах, об отсутствии которой говорили и в самом «Локо». И даже комбинационные манипуляции накоротке, романцевскому «Спартаку» под стать.

Но с другой стороны, у наших чемпионов последних лет принято было заниматься выигрышем титула, так сказать, без помех. И ЦСКА, и «Спартак» в чемпионских кампаниях освобождали себя от весенних нагрузок европейского фронта. Вот и кумекай перед поездкой «Локо» в гости к «Злину»: вылетит из Лиги Европы – вроде бы хорошая предпосылка к добыче золота. Но вылетать в таком чешско-провинциальном контексте – это уж как-то совсем конфузно-неприлично…

Так или иначе, на круг наш нынешний еврокубковый поход получается более чем достойным. Если бы еще «Краснодар» не превратился в некую тепличную субстанцию, мы бы имели самые реальные шансы провести в весну и всех пятерых. И в этой связи вопрос: как наше свежеиспеченное еврокубковое достоинство соотносится с падением уровня премьер-лиги, о чем твердят на каждом углу?

И вот что мне думается. С ограничением финансовых потоков, в которых можно было купаться-резвиться, премьер-лига постепенно приобрела новые свойства. Клубы, включая даже высоко стоящие – ЦСКА и «Локо», научились рационально жить и работать с затянутыми ремешками. Ремешок затянули – профессионализм подтянули. Внутренний резерв в большей, чем прежде, степени – мобилизован.

Автобусы повышенной прочности, выставляемые большинством команд премьер- лиги – о чем с досадой говорил Алан Дзагоев, - приучают наших еврокубковых делегатов к трудностям и закаляют. И потому, выходя на европейскую площадку, они иной раз пользуются даже случаем хорошенько, что называется, отвести душу.

Другой вопрос, что мы пока не научились как следует играть на большие деньги. Читайте – в контексте Лиги чемпионов (ЦСКА, да, это умеет – но только в экспресс-режиме отборочных лигочемпионских циклов). И не надо упорно повторять, что нам-де здесь изначально не светит. На ком споткнулись «Спартак» и ЦСКА? На «Мариборе» и «Базеле». Слушайте, но это же уровень близко к тому же «Копенгагену»!

Недопустимо впадать ни с того ни с сего в прострацию, встречаясь с соперниками такого калибра! Что позволили себе и чемпион, и вице-чемпион России. Свое в Лиге чемпионов нужно брать железно.

Что такое игра на большие деньги, наглядно показывает Жозе Моуринью с «МЮ». Вы подумали, наверное: ну как же они не дотерпели в Базеле-то, почему не сыграли вничью ЦСКА на руку? А им уже и не надо было, они и без того уже в плей-офф. Команды Моуринью, известно, не в футбол играют, а решают на поле задачи. И шага лишнего не сделают поверх решения оных…

Как-то даже досадно, что шанс «Спартака» на лигочемпионскую проходку реальнее, чем у ЦСКА. Красно-синие своей кампанией заслужили его больше. Но знаете что приходит в голову? Жесткая групповая закрутка ниспослана армейцам в порицание за прошлые сезоны, вот! Когда по ходу групповых турниров они безвольно скатывались по наклонной. Со Слуцким команда накосячила – с Гончаренко отвечает...