Футболист собирается оспорить решение суда, утверждая, что он ни в чем не виноват.

Футболистов часто обвиняют в изнасилованиях. Так было с Даниэлом Карвальо, когда он выступал в ЦСКА… Да что там, даже Криштиану Роналду вполне мог оказаться на скамье подсудимых в какой-то момент.

Правда, обычно за этими обвинениями ничего не следует – в лучшем случае одно заседание суда, на котором игрока признают невиновным. Чаще всего все решается еще на стадии следствия, когда полиция выясняет, что какая-то девушка с низким уровнем социальной ответственности просто решила «воспользоваться ситуацией» и стрясти с богатого игрока денег. Но иногда бывает и по-другому…

Впятером на одну

Так случилось с известным бразильским футболистом Робиньо, которому в свое время прочили славу Рональдо, если даже не Пеле. Накануне 33-летнего игрока, последний сезон проводившего в бразильском «Атлетико Минейро», суд приговорил к девяти годам тюрьмы, признав виновным в групповом изнасиловании.

Некая девушка утверждает, что в 2013 году Робиньо и еще пять его приятелей надругались над ней в одном из миланских клубов. Тогда футболист как раз выступал в составе «Милана». Изначально сообщалось о 18-летней бразильянке, которая на поверку оказалась 22-летней гражданкой Албании.

Пострадавшая утверждает, что познакомилась с Робиньо, пятью его друзьями и супругой футболиста в миланском кафе. После знакомства жена игрока отправилась домой, а Робиньо, его друзья и молодая девушка решили продолжить веселье в клубе. Именно там и случилось страшное… Удивительно, что подать в суд девушка решила лишь через полгода после произошедшего.

Уже известно, что Робиньо с приговором не согласен и планирует обжаловать его в ближайшее время. Адвокаты известного бразильца уже готовят апелляцию. Пока дело не будет рассмотрено повторно, Робиньо останется на свободе и, видимо, продолжит свои выступления.

Не впервой

Кстати, это уже не первый раз, когда Робиньо обвиняют в изнасиловании. Впервые игрок оказался на скамье для обвиняемых в далеком 2009 году. Тогда футболист только-только перешел в «Манчестер Сити» за рекордные для Великобритании 43 миллиона евро. Тогда 18-летняя девушка утверждала, что бразилец изнасиловал ее в ночном клубе The Space, который находится в Лидсе.

Дело в итоге дошло до суда, где, три месяца спустя, с футболист был оправдан – с него сняли все обвинения.

Еще до этого, в 2008 году, Робиньо, выступавший тогда в составе мадридского «Реала», оказался втянут в другой секс-скандал. Вторым его участником был другой бразильский нападающий Вагнер Лав, игравший тогда за московский ЦСКА. В интернете появилось видео – камера запечатлела Вагнера, занимающегося любовью с известной порно-актрисой Памелой Батт на одной из бразильских вечеринок. Рядом с парой любви с неизвестной спутницей придавался как раз Робиньо.