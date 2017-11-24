«Спартак» здесь и навсегда

Так был устроен календарь ФНЛ, что в первом круге вторые команды «Зенита» и «Спартака» встречались после выноса основы красно-белых на Крестовском, а во втором – за три дня до реванша на «Открытие Арене». После поражения старших товарищей молодые спартаковцы свой матч выиграли, и ту победу можно было посчитать небольшим, но утешением. Сейчас матчи идут в другом порядке, и на дубли уже смотрят как на разогрев. В составах команд хватает перспективных игроков, которые курсируют между основой и дублем, а яркая игра за второй состав может привлечь внимание штаба главной команды. Хотя бы попадание в запас уже будет маленьким успехом.

Только смотр резерва посетили только истинные любители футбола. Достаточно было сказано, какой может быть интерес к матчу, который проходит в будний день в 14 часов дня. Еще и в конце ноября при минусовой температуре. Но все-таки у переноса матча на пятницу были основания. В субботу, когда в ФНЛ пройдут остальные матчи тура, на главной арене «Петровского» будут играть «Тосно» и «Арсенал». Зенитовцам и спартаковцам пришлось бы в этот день выходить на поле в 11-12 часов – тут тоже мало приятного. На вечер пятницы игру тоже не поставить из-за предматчевой тренировки «Арсенала». Пожалуй, именно поэтому на гостевом секторе было 20-30 спартаковских болельщиков. По баннеру «Мы здесь и навсегда» можно понять, что основная часть – из петербургского фан-клуба.

Фанаты обошлись без происшествий, а оскорбительные кричалки уже никого не удивят. Зато в начале матча болельщики объединились и провели пятиминутку молчания. Не исключено, что данная акция – в память об убитом в Новосибирске болельщике «Енисея».

Без Панюкова нет атаки

«Зенит-2» к одному из главных матчей сезона ослаб: вне состава оказались капитан команды Егор Бабурин и лучший бомбардир сине-бело-голубых Андрей Панюков. Первый в день матча, скорее всего, тренировался с основой, поскольку все еще лечится Андрей Лунев. У Панюкова были проблемы с голеностопом, и за это ему доставалось от Анатолия Давыдова: «По моему мнению, если ты выходишь играть, здесь надо чем-то жертвовать». Нападающий решил не жертвовать собой, и с 12 ноября он на поле не выходит.

В их отсутствие ха вторую команду вышли всего два человека, которых сейчас привлекают к основе. Максим Карпов вообще накануне матча сыграл четыре минуте в матче Лиги Европы с «Вардаром». По хоккейным правилам он получил бы за него «-1»: при нем македонцы забили гол в добавленное время. Не получился у 22-летнего воспитанника зенитовской Академии и матч в ФНЛ. Его неточный пас на девятой минуте привел к голу Джуниора Сакалы. Замбиец, забивающий в «Спартаке-2» чаще всех, позже стал причиной желтой карточки для Карпова. Зенитовец без причин толкнул африканца в спину. Во втором тайме из-под Карпова чуть не забили второй гол, но спасибо Александру Руденко, пробившему выше пустых ворот.

Кирилл Капленко последний раз выходил за главную команду в кубковой игре с «Динамо СПб», и она могла сложиться для него куда лучше, если бы не пришлось играть не на своей позиции центрального защитника. В «Зените-2» он больше идет в атаку и может поддерживать с разных позиций. Но из-за отсутствия Панюкова у нападения «Зенита» совсем ничего не получилось. За 90 основных минут – всего один удар в створ.

Нечестная игра

Спартаковские кандидаты на повышение играли заметнее, но надо было забивать больше одного гола и играть на партнеров. А выше было желание решить все самому. Так делал и Денис Давыдов, который не захотел делиться с Сакалой и предпочел ударить самому. Позже замбиец отомстил партнеру: решил накрутить троих соперников и удар не получился. Дебютировавший в этом году за основу Зелимхан Бакаев тоже в какой-то момент попытался все исполнить самостоятельно и остался без мяча.

Красно-белые за весь второй тайм раза три убегали в контратаки и ни одну не использовали. У «Зенита-2» только в добавленное время получилось пойти в серьезный навал с подключением центральных защитников, и это дало результат. Зенитовцы не вернули мяч гостям по правилу фейр-плей (его выбили, когда на газон упал капитан команды Илья Зуев), а недавний пострадавший сравнял счет на последней минуте. Такую проблему никак не может победить основной «Спартак», а теперь с ней столкнулась вторая команда.

На финальном свистке матч не закончился: команды еще всем составом выясняли отношения у гостевой скамейки. Это уже хорошая традиция, аналогичная ситуация была весной, но по ходу игры. Без красных карточек не обошлось: она досталась Зуеву, и то за второе предупреждение.

В целом вышел спокойный матч, но с очень эмоциональным завершением. На «Открытие Арене» такой игры с явным преимуществом быть не должно.